Soylu'nun danışmanı, AKP'yi Erdoğan'a şikayet etti

TİP Hatay Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında, 18 yaşındaki İpek Er’e “nitelikli cinsel saldırı” suçlaması ile tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Musa Orhan ile ilgili tartışma sonrası AKP içerisinde dikkat çeken bir tepki geldi.





Bakan Süleyman Soylu'ya en yakın isimlerden olan, İçişleri Bakanlığı'nda bir dönem müşavirlik görevinde de bulunan, Bakan danışmanı Fevzi Sevgili oldu, Erdoğan'a sosyal medyadan seslendi.









Fevzi Sevgili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Soylu’nun yalnız bırakıldığını ileri sürdü.





"TEK BİR TWİT GÖRMEDİM"





Fevzi Sevgili, direkt AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendiği paylaşımında, AKP teşkilatlarını şikayet etti.





Sevgili, şunları kaydetti:





“Sayın Cumhurbaşkanıma Arzımdır:





Dün geceden beri bütün terör örgütleri ve destekleyicileri bilinçli ve organize bir şekilde İçişleri Bakanımız Sn Süleyman Soylu’ya saldırıyor, hakaret ediyorlar...





Milletimiz bunlara elbette ki gerekli cevabı veriyor ve de vermeye devam edecektir.





Üzücü olan durum ise şudur; Ak Parti’de il başkanlığı yapmış biri olarak görüyor ve söylüyorum. Ne Ak Parti Genel Merkezinden,





Ne de Kadın Kolları, Gençlik Kolları, Milletvekillerimizden bu olaya ses çıkaran tek bir twit görmedim…





Birlik beraberlik kardeşlik dayanışma bu mudur?





Gözden kaçırılan sanırım şu, bu saldırı bireysel şahsi bir saldırı değil… Birlik beraberlik içerisinde birbirimizi korur, destek olmaz isek, bu saldırılar partinin her kademesine artarak devam edecektir… Üzülmemek elde değil…”