Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'nun ekibinde yer alan Servet Yılmaz’ın iki yardımcısı ihraç edildi /23 Eylül 2024 18:50

Soylu'nun ekibinde yer alan Servet Yılmaz’ın iki yardımcısı ihraç edildi

Önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ekibinde yer alan Servet Yılmaz’ın Ankara Emniyet Müdürlüğü döneminde yardımcıları olan Alp Arslan ile Oben Özay emniyetten ihraç edildi.

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Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan ve halen yargılaması devam eden Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla başlayan süreç emniyet teşkilatına da sıçradı.

T24'ten Tolga Şardan'ın aktardığı habere göre, Kaplan’ın gözaltına alınmasıyla başlayan süreçle önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ekibinde yer alan Servet Yılmaz’ın Ankara Emniyet Müdürlüğü döneminde yardımcıları olan Alp Arslan ile Oben Özay emniyetten ihraç edildi.

İSİMLERİ SİNAN ATEŞ CİNAYETİNE DE KARIŞTI

Alp Arslan, Yılmaz döneminde Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nden sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı’ydı. Ankara Emniyeti içindeki ülkücü polis müdürlerinden olduğu biliniyor.

Sonrasında Arslan, gerek Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, gerekse sorumlu müdür yardımcılığı görevi sırasında, yakın geçmişte “büyük operasyonlar” olarak açıklanan ancak şimdilerde soru işaretlerini barındıran mafya operasyonlarını yönetti.

Diğer polis müdürü Oben Özay da Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürü olarak görev yaptı. Bir dönem Başbakanlık Koruma Müdürlüğü bünyesinde görev yaptı. Sonrasında yeniden Ankara Emniyeti’ne döndü.

Özay’ın adı, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesi olayında duyuldu. Cinayet soruşturmasını yürüten birimin en tepesindeki isimdi Asayiş Şube Müdürü olarak. Yakın zamanda Ateş suikastının kilit ismi MHP’li Tolgahan Demirbaş’ın, cinayetin işlendiği dönemde MHP Milletvekili olan Olcay Kılavuz’un yanından gözaltına alındığı yönündeki tutanağın imha edilerek yerine yeni sahte bir tutanak hazırlanması iddiasına adı karıştı. Aynı zamanda, Ateş’in öldürülmeden önceki son konum bilgisinin, suikastı gerçekleştiren kişilere ulaştırılması olayına adı karışan Mustafa Ensar Aykan’ın arkasındaki isimlerden olduğu ifade ediliyor.

Özay da Arslan gibi Ankara Emniyeti’ndeki ülkücü polislerden birisi olarak tanınıyor.
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