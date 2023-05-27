Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'nun gezisinde eliyle “kalp” yaptığı için yaka paça gözaltına alındı /27 Mayıs 2023 00:35

Soylu'nun gezisinde eliyle “kalp” yaptığı için yaka paça gözaltına alındı

Üsküdar Şube Başkanı olan CHP'li Avukat Onur Cingil, sosyal medya hesabında paylaştığı bir videoyla bir gencin Süleyman Soylu'ya kalp işareti yapması nedeniyle yaka paça gözaltına alındığını iddia etti.

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Yeniçağ'da yer alan habere göre Cingil'in paylaştığı videoda, genç bir yurttaşın "Adım İsmail, hayır hayır, yardım edin bana" şeklinde bağırdığı duyuldu. Ayrıca, videoyu çeken bir kadının, gencin sadece kalp işareti yaptığı için gözaltına alındığını belirtmesi dikkat çekti.

Onur Cingil, paylaşımında, "Bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Üsküdar'daki gezisinde bu genç yurttaş sadece kalp işareti yaptığı için böyle yaka paça alınıyor. Adını bağırıyor, anladığım kadarıyla İsmail diyor. Alanlar kim belli değil, konuyu takip ediyorum! Merak etmeyin, kalp taşı yenecek!" ifadelerini kullandı.

Cingil'in paylaştığı videoda, üzerinde "CAT" yazılı Bakanlık korumalarının genci gözaltına aldığı görüldü. Gözaltı sırasında yaka paça uygulaması sosyal medyada tepki topladı.
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