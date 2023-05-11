Soylu'nun Hizmet Hareketi'ne yönelik iftirası boşa düştü: Erzurum provokatörü yalanladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum'daki mitingine düzenlenen taşlı saldırıya katıldığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından sözleşmesi feshedilen Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş hakkındaki iddialara yanıt verdi.







Akif Keleş'in gözaltına alınmasından sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında "Miting yapılması gereken yerde yapmazsan oraya provokasyon yapmaya da gelirler. Provokasyonu Ekrem İmamoğlu yaptı. Kafamızı karıştıran bir uzman çavuş var. F...'yle daha önce irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmiş" açıklamasını yapmıştı. İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi de aynı çerçevede bir haber yapmıştı.





Akif Keleş yaptığı yazılı açıklamada İmamoğlu'nun mitinginde 'terör örgütü' lehine sloganlar atıldığını ileri sürüp bu nedenle tepki gösterdiğini belirtti. "Yaşananlardan dolayı son derece üzgün ve pişmanım" ifadesini kullanan Akif Keleş, Hizmet Hareketi ile irtibatlı olduğu yönündeki iddiaları ise yalanladı.







Hizmet Hareketi ile irtibatlı olduğu yönündeki iddiaların yargı tarafından da incelendiğini ve soruşturmaya gerek görülmediğini belirten Keleş "Konuyla ilgili olarak 2021 yılında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan inceleme neticesinde hakkımda ’soruşturmaya yer olmadığı kararı’ verilmiştir. Dolayısıyla söz konusu iddianın asılsız olduğu ve isnat edilmeye çalışılan suçun tarafımca işlendiğine yönelik en ufak bir şüphenin dahi bulunmadığı hukuken tescil edilmiştir. Nitekim Milli Savunma Bakanlığının 9/5/2023 tarihinde yapmış olduğu resmi açıklama bu hususu doğrulamaktadır" dedi.