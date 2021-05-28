Soylu'nun istifa resti gündemde!

4,5 yıllık bakanlığı döneminde Beyaz Toros vakası olmadığını iddia edip, varsa istifa edeceğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Ömer Faruk Gergerlioğlu tepki gösterdi.





Habertürk’te katıldığı programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bizim dönemimizde faili meçhul cinayet var mı? Biz terörle mücadele ediyoruz. 4,5 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum. İç güvenlikle ilgili terörle mücadele meselesi bizim uhdemizde. Boş kâğıda imza atmaya hazırım. Terörle mücadelede bu başarının altında gayri hukuki, beyaz toros, insanlara işkence, faili meçhul cinayetler eğer varsa bana getirin boş kâğıda imza atayım ve buradan çıkayım” ifadelerini kullanmıştı.







Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ‘‘Son 5 yılda en az 35 kaçırılma vakası var, dedim. Cezaevine atıldım. Şimdi kalkmış Bakan, “Beyaz Toros varsa istifa ederim.” diyor. İstifaya gerek yok. 22 aydır kayıp Yusuf Bilge Tunç’tan haber versinler.’’ ifadelerini kullandı.





YUSUF BİLGE TUNÇ 661 GÜN ÖNCE KAÇIRILDI





15 Temmuz’dan sonra Savunma Sanayi Müsteşarlığı’ndaki görevinden KHK ile ihraç edilen Yusuf Bilge Tunç, Ankara’nın göbeğinde 6 Ağustos 2019’da siyah transporterla kaçırıldı. Ailesi 661 gün önce kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’a Yusuf Bilge Tunç’un bulunması çalmadıkları devlet kapısı bırakmadı. Ancak gözü yaşlı ailenin yüzüne tüm kapılar kapandı.





HÜSEYİN GALİP KÜÇÜKÖZYİĞİT 150 GÜNDÜR BULUNAMIYOR





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun döneminde ortadan kaldırılan bir başka kişi de KHK’lı eski Başbakanlık Raportörü ve hukukçu Hüseyin Galip Küçüközyiğit. 29 Aralık 2020’de Ankara’da güvenlik kameralarının bulunduğu bir ortamda kaçırılan ve 150 gündür kendisinden bir daha haber alınamayan Hüseyin Galip Küçüközyiğit’in ortaya çıkarılması için kızı Nursena Küçüközyiğit umutla her gün babasından gelecek bir haberi bekliyor.





Çalmadık devlet kapısı bırakmayan Nursena Küçüközyiğit’in yüzüne tüm kapılar kapandı. Babasını bir daha görememenin endişesini iliklerine kadar hisseden gencecik bir kızın tüm çırpınışlarına rağmen Hüseyin Galip Küçüközyiğit ortaya çıkarılmadı.





CEZAEVİNDE OĞLUNU ZİYARET ETTİKTEN SONRA KAYBOLDU





Cezaevindeki oğlunu görmek için 24 Ocak’ta Batman’dan İstanbul’a giden, aynı gün oğlunu ziyaret ettikten sonra Bağcılar’da bulunan akrabalarıyla görüşen Mehmet Bal’dan 489 gündür haber alınamıyor.





EŞİNİN CESEDİ DERE YATAĞINDA BULUNDU





İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril’in, Şırnak Beytüşşebap’a bağlı Kovankaya köyünde yaşayan 65 yaşındaki annesi Şimoni Diril ve 71 yaşındaki babası Hurmüz Diril’den 11 Ocak’tan beri haber alınamıyordu. Remzi Diril’in annesi Şimoni’nin cansız bedeni köye yakın bir dere yatağında bulunurken 505 gündür kayıp olan Hurmüz Diril’den bir daha haber alınamadı.







