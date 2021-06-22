Emniyet içinden önemli sızıntı: Soylu'nun Korkmaz'la görüşme detayını yazdı

Şardan, Avusturya’da tutuklanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın yurt dışına çıkmadan bir gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı iki görüşmenin detaylarını yazdı.





GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI YAZISINA TAŞIDI







Yazısında görüşmenin mesainin olmadığı bir günde gerçekleştiğine dikkat çeken Şardan, hakkında kara para aklama suçlaması bulunan Korkmaz’ı bakanlığa çağıranları, toplantıya katılanları ve bakanlık merdivenlerinde yapılan özel sohbete kadar birçok detayı vermesi dikkat çekti. Korkmaz’ın gözaltına alınması sürecinde Ankara’da önemli bir hareketliliğin yaşandığını kaydeden Şardan, şöyle devam etti:





SOYLU MAKAMINDAN TAKİP ETTİ





“İçişleri Bakanı Soylu, gece yarısına kadar gelişmeleri makamından takip etti. Buradaki handikap, Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı Korkmaz’ın Türkiye’ye iade edilmeme olasılığıydı. Zira ABD’ye gönderilmesi halinde Korkmaz’ın, hakkındaki iddiaların yanı sıra yaşadığı süreçleri anlatmasıyla işler daha da karışacaktı.





Korkmaz’ın Türkiye’ye iade edilmesinin sağlanması gerekiyordu. Ama bu yazıyı yazdığım dün öğle saatlerine kadar -Viyana Büyükelçiliği’nin diplomatik kanaldan girişim yapmasına rağmen- henüz böyle bir gelişme yaşanmadı. Aksine ibre halen ABD yönündeydi.





KOM’DA HAREKETLİLİK YAŞANDI





Soylu’yla birlikte hareketlilik yaşayan bir birim daha vardı o saatlerde. Korkmaz’ın hakkındaki suç dosyasını takip eden Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi’ydi (KOM) burası.





Korkmaz’ın gözaltına alındığı bilgisinin Ankara’ya ulaşmasının hemen ardından, tatil günü olmasına rağmen dairenin yöneticileri birer ikişer makamlarına geldi. KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu ve daireden sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu da makamlarına gelenler arasındaydı.





Ki hatırlarsınız; Holoğlu, suç örgütü liderinin Korkmaz’ın yurt dışına kaçışı konusundaki açıklamalarında ismi geçen emniyet üst yöneticisi.”





SOYLU KORKMAZ İLE NE GÖRÜŞTÜ?





Sedat Peker’in “Korkmaz, 5 Aralık’ta Ankara’da Soylu ile görüştü, 6 Aralık günü Türkiye’den kaçtı!” ifadelerini hatırlatan Şardan, şöyle devam etti:





“Korkmaz’ı Ankara’ya çağıran bizzat Holoğlu değil. Holoğlu’nun talimatıyla dairede görev yapan bir şube müdürü. Bu şube müdürünün görev alanı organize suçlarla mücadele etmek.





Görevi organize suçla mücadele etmek olan şube müdürü, genel müdür yardımcısının talimatıyla hakkında adli soruşturma yürütülen bir şüpheliyi, İçişleri Bakanı ile görüşmek amacıyla Ankara’ya çağırıyor! Korkmaz da ilgili yerlerle irtibat kurduktan sonra Ankara’ya geliyor.





Sonrasında da Korkmaz’ı İçişleri Bakanı ile görüştürmek için Ankara’ya davet eden şube müdürü yine Soylu’nun onayıyla KOM Dairesi’nin yurt dışında irtibat görevlisi olarak atanıyor!





Nasıl ama! Tesadüfler peş peşe gelişmiş.





İşin diğer ilginç yönü daha var. Korkmaz, 5 Aralık 2020 cumartesi günü bakanlıkta ve emniyette mesainin olmadığı sırada Soylu ile görüşüyor. 6 Aralık Pazar günü yurt dışına çıkıyor.”





İKİNCİ GÖRÜŞME İÇİN YOLDAN DÖNDÜ





Bir soru ile olayın pekişmesine katkı vereyim.





Korkmaz, 5 Aralık 2020 günü Soylu ile kaç kez görüştü? İlk görüşmeden sonuç çıkmaması üzerine İstanbul’a doğru yola çıkan Korkmaz, geri dönüp bir kez daha Soylu ile görüştü mü?





Korkmaz’ın bakanlığa gidişinde yanında emniyetten kimler vardı?





Mesela bakan makamına çıkılan özel merdivenlerin başında Soylu’nun müsait olmasını beklerken kimlerle sigara tüttürdü? Bu isimler KOM’dan sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ve KOM Dairesi Başkanı Mahmut Çorumlu muydu? Ayaküstü sigara sohbetinde neler konuşuldu?





Varlığı – yokluğu belli olmayan, düşük profilli Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, gelişmeler içinde yer alan ve Soylu’nun A takımındaki personeli hakkında idari soruşturma başlatacak mı? Yoksa bu kadar ağır ithamlar ve iddiaları, sıradan yurttaş gibi seyredecek mi?”