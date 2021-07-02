Soylu'nun lüks uçak faturasına vergi incelemesi istendi

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, konu hakkında TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan faturanın referandum tarihinden 4 ay sonrasına ait olduğunu belirterek, Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanununa aykırılıklar taşıyan fatura ve ilgili muhasebe kayıtları için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan Soylu’nun şirketi hakkında vergi incelemesi başlatılması talebinde bulundu.







Medyada yer alan haberler üzerine İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada; 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu çalışmaları için İçişleri Bakanlığı’na ait uçak ve helikopterlerin ‘siyasi etik’ gereği kullanılmadığı, söz konusu uçağın Söğüt Havacılık AŞ’den 2017 yılında kiralandığı ve bedelinin bizzat Süleyman Soylu tarafından ödendiği ifade edilmişti. Bakanlık, söz konusu kiralama işlemine ait faturanın Süleyman Soylu’nun sahibi olduğu şirkete kesildiğini belirterek, ödemenin şirket tarafından yapıldığını ifade etmiş, bu faturayı da açıklamaya eklemişti. Bakanlık açıklamasında; kiralama talebinde bulunulduğunda Söğüt Havacılık AŞ’nin elinde kiralık uçak bulunmadığı için Borajet’ten ikincil kiralama yaparak söz konusu uçağı temin ettiği belirtilmişti.





FATURA TARİHİ REFERANDUMDAN 4 AY SONRASINA AİT





İçişleri Bakanlığınca, Söğüt Havacılık A.Ş. tarafından Engin Sigorta Acentelik Hizmetleri Limited Şirketi adına referandum tarihinden dört ay geçtikten sonra düzenlenen 31.10.2017 tarih ve Seri A: 068580 numaralı toplam 44.000 ABD Doları karşılığı olan 165.880 Türk Liralık hizmet faturasının paylaşıldığını belirten Bekaroğlu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 229, 230, 231 ve 232. maddelerinde faturanın tarifi, şekli, nizamı, düzenlenme tarihi konularında ayrıntılı hükümlere yer verildiğini hatırlatarak, “Söz konusu düzenlemelere göre; fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olup, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesi gerekir. Süresi içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır” dedi.





UÇAK ÖZEL, FATURA GENEL!





Söz konusu fatura şayet Süleyman Soylu'nun siyasi faaliyetlerinde kullanılmak üzere kiralanan bir uçağa ait ise faturanın Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 6, Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. maddesi uyarınca Sigorta şirketi adına düzenlenemeyeceğini belirterek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Engin Sigorta Acentelik Hizmetleri Limited Şirketinin halen ortağı olup olmadığını soran Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Söğüt Havacılık Anonim Şirketinden 2017 yılında Anayasa değişikliği ile ilgili referandumla ilgili siyasi faaliyet çalışmaları sırasında bedelini kendisinin kurucusu olduğu Engin Sigorta Acentelik Hizmetleri Limited Şirketine fatura ettirmek suretiyle uçak kiralama işleminin ayrıca devlet yönetme gelenekleri açısından etik bulup bulmadığını açıklamasını istedi.





SOYLU VERGİ AFFINDAN YARARLANDI MI?





Mehmet Bekaroğlu; Süleyman Soylu ve şirketi ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı teftiş ve vergi inceleme elemanlarının Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu koordinasyonunda gerekli incelemeleri yapmak üzere görevlendirilmesini talep etti.





Ancak Soylu'ya ait olduğu belirtilen şirket; son dönemde yürürlüğe girmiş, sonuncusu da 03.06.2021 tarihinde çıkartılmış bulunan vergi affı kanunlarındaki matrah artırımı hükümlerinden yararlanmış ise adı geçen şirket hakkında herhangi bir vergi incelemesi yapılması mümkün bulunmuyor.





SOYLU HAKKINDA TEDBİR ALINACAK MI?





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında bu eylemi nedeniyle Cumhurbaşkanlığınca herhangi bir tedbir alınacak mıdır?” diye soran Bekaroğlu, Oktay’dan şu sorularına cevap istedi:





Söz konusu olaya konu olan 31.10.2017 tarih ve Seri A: 068580 numaralı toplam 44.000 ABD Doları karşılığı olan 165.880 Türk Liralık hizmet faturası hizmetin sunulmasından yaklaşık olarak dört ay süre sonra Vergi Usul Kanunu hükümlerine aykırı olarak düzenlenmiştir. Söz konusu fatura hiç düzenlenmemiş hükmündedir. Bu durumu olağan karşılıyor musunuz?





31.10.2017 tarih ve Seri A: 068580 numaralı toplam 44.000 ABD Doları karşılığı olan 165.880 Türk Liralık fatura, neden hizmetin sunulması ile herhangi bir ilgisi olmayan Gaziosmanpaşa Vergi dairesinin 3350064389 sicil numaralı mükellefi Engin Sigorta Acentelik Hizmetleri Limited Şirketi adına düzenlenmiştir? Bu tutar adı geçen şirket kaynakları kullanılarak mı ödenmiştir? Ödeme ne tür usulle yapılmıştır? 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6. Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesi hükümleri gereği işletme ile ilgili olmadığı için gider olarak muhasebeleştirilmesi mümkün olmayan söz konusu 165.880 Türk Liralık fatura Engin Sigorta Acentelik Hizmetleri Limited Şirketi nezdinde nasıl muhasebeleştirilmiştir? Bu işlem nedeniyle herhangi bir vergi kaybına neden olunmuş mudur? Bu konuda gerekli incelemeyi yapmak üzere Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş ve inceleme birimlerini harekete geçirmeyi düşünüyor musunuz?





Uçak kiralaması yapılan Söğüt Havacılık firmasının, o an müsait uçağı olmadığı için, Borajet adlı firmadan Sezgin Baran Korkmaz’a ait Kuyruk numarası TC-YYA olan Bombardier tipi uçağı temin ederek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hizmetine sunması tesadüf müdür?





Söz konusu uçak değişik zamanlarda da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kullanımı için kiralanmış mıdır? Eğer kullanılmış ise kaç kez kullanılmış/ kiralanmıştır? Bu kiralama işlemleri karşılığında ne kadar tutarda bir ödeme yapılmıştır?





"UÇAĞIN VENEZUELA VE BODRUM SEFERLERİ SORUŞTURULSUN"





Sezgin Baran Korkmaz’a ait kuyruk numarası TC-YYA olan Bombardier tipi uçağın çok sayıda gazeteci, bürokrat ve siyasiyi özellikle İstanbul-Bodrum güzergahında taşımada kullanıldığı iddiaları doğru mudur? Bu konuda yolcu defteri listeleri ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kayıtlarının muhafaza altına alınarak geçmişe yönelik bir inceleme yaptırmayı düşünüyor musunuz? Bu iddialarla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulunu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kayıtları üzerinde gerekli inceleme ve araştırmayı yapmak üzere görevlendirmeyi düşünüyor musunuz?





Son dönemde medyada söz konusu uçağın son dönemde Venezuela’ya kırk adetten fazla uçuş gerçekleştirdiği de iddia olunmaktadır. Karapara akladığı için ABD’nin talebiyle Avusturya’da tutuklanan ve hakkında karapara aklama suçu işlediği iddiasıyla soruşturma yapıldığı için Türkiye’de de kendisi hakkında tutuklama kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz’a ait Kuyruk numarası TC-YYA olan Bombardier tipi uçağın iç hat seferlerinin yanı sıra uluslararası seferlerinin de araştırılması konusunda herhangi bir inceleme ve araştırma yaptıracak mısınız? Söz konusu uçak bu seferlerde sadece yolcu taşımacılığı için mi kullanılmıştır? Kargo taşımacılığı vb hizmetlerde de kullanılmış mıdır? Bu konuda da Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunu gerekli inceleme, araştırma ve soruşturmayı yapmak üzere görevlendirecek misiniz?



