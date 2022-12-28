Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'nun PKK’lı dediği itfaiyeci şehit kardeşi çıktı; Evini de ziyaret etmiş /28 Aralık 2022 22:32

Soylu'nun PKK’lı dediği itfaiyeci şehit kardeşi çıktı; Evini de ziyaret etmiş

Murat Ongun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör soruşturması hakkında "PKK’nın dağ kadrosundan ama İBB’de itfaiyeci” dediği Muharrem Kılıç'ın 'Şehit Gazi Birlik-Sen Üye Kimlik Kartı'nı paylaştı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün (28 Aralık) yaptığı basın toplantısında İBB'de çalıştığını iddia eden terör iltisaklı isimleri paylaştı. Muharrem Kılıç'ın da ismini listede sayan Bakan Soylu'ya Murat Ongun'dan sosyal medya hesabından cevap geldi. 

Ongun, Bakan Soylu'nun  "PKK’nın dağ kadrosundan ama İBB’de itfaiyeci” dediği Muharrem Kılıç'ın şehit kardeşi olduğunu açıkladı. 

'Şehit Gazi Birlik-Sen Üye Kimlik Kartı' paylaşan Ongun, şunları yazdı:

"Süleyman Soylu’nun “PKK’nın dağ kadrosundan ama İBB’de itfaiyeci” dediği Muharrem Kılıç şehit kardeşidir. Hatta, Soylu’nun bizzat kendisi aileye taziyeye gitmiştir. Şehidimize tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz. Bugün sözün bittiği yere geldiğimizi de gördük. Allah affetsin."


Soylu'nun PKK'lı dediği şehğt yakının cenazesine Diyarbakır Valisi de katılmış. Vali'nin cenazede olduğuna dair görüntüler Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılmış. 


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