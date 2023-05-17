Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'nun seçim öncesi tahmini olay oldu: "Çok uğraştık ama yarım puan ileri götüremedik" /17 Mayıs 2023 13:45

Soylu'nun seçim öncesi tahmini olay oldu: "Çok uğraştık ama yarım puan ileri götüremedik"

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapan Mahmut Övür, 14 Mayıs seçimleri öncesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun seçimlere ilişkin tahminini yazdı. Soylu'nun tahmini sosyal medyada gündem oldu.

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AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah yazarı Mahmut Övür, İçişleri Bakanı ve AKP'den İstanbul Milletvekili seçilen Süleyman Soylu'nun seçim günü tahminini yazdı.

Övür, yazısında Soylu'yu överek, "Araştırma şirketleri ve anketler bu seçimde çok tartışıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun siyasi araştırma ve analiz konusunda iddialı olduğunu yakın geçmişten biliyorum" iddiasında bulundu.

"Bu seçim öncesi söylediklerine gerçekten şaşırdım" diyen Övür, seçim günü Soylu'nun şu tahminde bulunduğunu aktardı:

"Araştırma şirketleri ve anketler bu seçimde çok tartışıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun siyasi araştırma ve analiz konusunda iddialı olduğunu yakın geçmişten biliyorum. Bugün değil 2 binli yılların başından beri her seçim öncesi konuştuğumda aşağı yukarı gidişata ilişkin söyledikleri büyük oranda tutardı. Ama bu seçim öncesi söylediklerine gerçekten şaşırdım. Seçim günü bile aynen şöyle diyordu ‘Seçim yüzde 49.50 gibi biter. Çok uğraştık ama yarım puan ileri götüremedik. Sahada biraz farklı görünse de sonuç böyle olacak gibi. Meclis'teyse rahatız. Cumhur ittifakı 320-325 arası milletvekili çıkartır."

SELAHATTİN DEMİRTAŞ PAYLAŞMIŞTI
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından adım adım oyların nasıl çalındığını açıkladı. Demirtaş şunları söyledi:

"Bu operasyon için merkezi bir dijital üs, bu üssün başında da Süleyman Soylu bulunur. Özellikle Karadeniz ve İç Anadolu sandıklarında bu operasyon yıllardır yapılır.

20 bin sandığın her birinden 150 oy çalınsa 3 milyon oy eder ve bu sayı, seçimin sonucunu değiştirmeye yeter."

Cumhurbaşkanlığını nokta atışla tahmin eden Soylu, vekil sayısını da bilmiş. Kesinleşmeyen sonuca göre cumhur ittifakı 322 vekil çıkardı.
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