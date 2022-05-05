Soylu'nun sözlerine tepki büyüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için kullandığı ifadelere tepkiler büyüyor.





Son günlerde Türkiye'deki sığınmacıların durumları konusunu sıkça gündeme taşıyan Özdağ'ı istihbarat elemanı ve Soroscu olmakla suçlayan Soylu'ya bir tepki de Sinan Oğan'dan geldi.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre eski MHP Milletvekili Sinan Oğan da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Soylu ve yardımcısı Çataklı'nın aynı programda kendilerini de hedef aldığını ifade etti. eski MHP Milletvekili Sinan Oğan da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Soylu ve yardımcısı Çataklı'nın aynı programda kendilerini de hedef aldığını ifade etti.





Oğan, Soylu ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da etiketleyerek "Ümit Özdağ yarın saat 11.00 ’da bakanlık önünde olacağını açıkladı. Aynı saatte ben de orada olacağım. Soylu ve Çataklı gelsinler yüzümüze söylesinler!" ifadelerine yer verdi.



Özdağ yaptığı açıklamada, "Ben yarın, Zafer Partisi Genel Başkanı olmamın yanı sıra, Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğim. Tek başıma ve silahsız. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle!" ifadelerini kullanmıştı.

Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'na gideceğini hatırlatan Oğan, kendisinin de Özdağ ile birlike bakanlık önünde olacağını söyledi.