Soylu'nun uçak krizindeki can simidi Söğüt Havacılık ihale zengini çıktı

Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağını kullandığı yönündeki açıklamasını doğrulayan Soylu, Söğüt Havacılık A.Ş tarafından kesilmiş 44 bin dolarlık bir fatura paylaştı ancak soru işaretleri ortadan kalkmadı.





Korkmaz'ın şirketine ödeme yapılıp yapılmadığı ise hala belirsiz.





Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Soylu uçağı kullanıp parasını ödediğini savunsa da, parası Soylu'nun şirketi tarafından ödenen ancak başka bir şirket adına kesilen fatura yeni soruları da beraberinde getirdi.





Soylu, Söğüt Havacılık AŞ elinde uçak kalmayınca Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağını kiralayarak uçağı kullandığını ve şirketinin de hava şirketine 44 bin dolar ödediğini öne sürdü.





Habere göre, havacılık şirketi SBK'nin şirketi Bora Jet'e ödeme yapmadı.





Soylu'nun kullandığı uçak Söğüt Havacılık’a değil, Sezgin Baran Korkmaz’a ait olduğu için şirketin Bora Jet'e ödeme yaptığını kanıtlaması bekleniyor.





Bu arada Söğüt Havacılık'ın da sahibi olan Söğüt İnşaat, Ankara’da Melih Gökçek dönemi boyunca 28 milyar TL olan ihale pastasının 12 milyar TL’sini alan şirket.