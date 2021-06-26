Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'nun uçak krizindeki can simidi Söğüt Havacılık ihale zengini çıktı /26 Haziran 2021 09:40

Soylu'nun uçak krizindeki can simidi Söğüt Havacılık ihale zengini çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağını kullandığını yalanlamadı ve bir şirkete ait fatura yayımladı. Korkmaz’ın şirketine ödeme yapılıp yapılmadığını ise havada bıraktı.

SHABER3.COM

Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağını kullandığı yönündeki açıklamasını doğrulayan Soylu, Söğüt Havacılık A.Ş tarafından kesilmiş 44 bin dolarlık bir fatura paylaştı ancak soru işaretleri ortadan kalkmadı.

Korkmaz'ın şirketine ödeme yapılıp yapılmadığı ise hala belirsiz.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Soylu uçağı kullanıp parasını ödediğini savunsa da, parası Soylu'nun şirketi tarafından ödenen ancak başka bir şirket adına kesilen fatura yeni soruları da beraberinde getirdi.

Soylu, Söğüt Havacılık AŞ elinde uçak kalmayınca Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağını kiralayarak uçağı kullandığını ve şirketinin de hava şirketine 44 bin dolar ödediğini öne sürdü.

Habere göre, havacılık şirketi SBK'nin şirketi Bora Jet'e ödeme yapmadı.

Soylu'nun kullandığı uçak Söğüt Havacılık’a değil, Sezgin Baran Korkmaz’a ait olduğu için şirketin Bora Jet'e ödeme yaptığını kanıtlaması bekleniyor.

Bu arada Söğüt Havacılık'ın da sahibi olan Söğüt İnşaat, Ankara’da Melih Gökçek dönemi boyunca 28 milyar TL olan ihale pastasının 12 milyar TL’sini alan şirket.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Soylu'nun uçak krizindeki can simidi Söğüt Havacılık... Sonraki Haber >>

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

"Bu kadar lağım bir gün patlarsa..."

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e saydırdı

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e saydırdı

İşte günün özeti

İşte günün özeti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:51:13