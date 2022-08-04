Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'nun Yediiklim fotoğrafı gündem oldu /04 Ağustos 2022 09:26

Soylu'nun Yediiklim fotoğrafı gündem oldu

KPSS skandalının odağındaki Yediiklim Yayınları'nın, tanıtım afişlerinde İçişleri Bakanı Soylu'nun ziyaretinden fotoğrafları kullandığı ortaya çıktı.

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ÖSYM Başkanı'nı koltuğundan eden KPSS sorularının sızdırılması skandalında, iddiaların merkezindeki Yediiklim Yayınevi'nin Bursa şubesine asılan tanıtım afişi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yayınevine bağlı Yediiklim Dershanesi'nin afişinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaretinden fotoğrafların kullanıldığı ortaya çıktı.



NE OLMUŞTU?
31 Temmuz Pazar günü yapılan KPSS'deki bazı soruların, Yediiklim Yayınları'nın deneme sınavlarında ve ders videolarında sorulan sorularla aynı olduğu iddia edildi.

Sosyal medya ve basında gündeme gelen iddiaları yalanlayan açıklamasından saatler sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'na inceme talimatı verdi ve ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü görevden aldı.

Devlet Denetleme Kurulu, iddialarla ilgili incelemesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık da soruşturma başlattı.

Ayrıca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, kurul olarak inceleme başlattıklarını duyurdu.  Polis Yediiklim  Yayınları'nın iki merkez binasına baskın yaparak dokümanlara el koydu.
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