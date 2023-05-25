Soylu'nun ziyareti Gazi Mahallesi'ni karıştırdı; Çok sayıda gözaltı var

Cumhurbaşkanlığı seçim propagandaları süresince muhalif partili seçmenlerle her karşılaştığı yerde gerilime sebep olan AKP'li Süleyman Soylu bu kez de İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bulunan Gazi Mahallesi ziyareti sırasında ortalığın karışmasına neden oldu.







Soylu, mahalleden geçişi sırasında kendisini protesto edenlere yönelik olarak otobüsünün mikrofonundan, "Nasıl CHP bu, PKK ile kol kola girmişsiniz. Hayırlı günler" diye suçlamada bulundu.





Soylu'nun bu sözleri otobüsün geçiş alanında bulunan tarafından tepkiyle karşılandı ve Soylu'ya yönelik tepkiler arttı. "Yuh" seslerinin yükselmesi üzerine polisler Soylu'ya tepki gösteren protestocuları gözaltına almaya başladı.





"HAK HUKUK ADALET" SLOGANLARI ATILDI



Soylu’ya gelen tepkiler esnaf ziyaretleri sırasında da devam etti. Yurttaşlar, uzun süre boyunca "Hak hukuk adalet" sloganları attı.





Bazı vatandaşlar ise gözaltına alınanları korumak için polisle münakaşaya girdi.





Gazi Mahallesi’nde büyük tepkiyle karşılaşan Soylu, esnaf ziyaretlerinin ardından mahalleden ayrıldı.