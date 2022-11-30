Soylu'nun ziyaretine ilk yorum: ‘Ben zebaniyi gülerek karşılarım cezaevinden çekinmem’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun BAE ziyareti, gözleri Sedat Peker cephesine çevirdi. Öte yandan Soylu'nun ziyaretinin bilgisinin Peker'e verildiği öğrenildi.







İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hakkında yakalama kararı bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker’in kaldığı BAE’ye gitti. Soylu, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü. Heyetler arası görüşmede, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu da hazır bulundu.







Peker’in avukatı Ersan Barkın, Interpol tarafından sadece savunması alınmak üzere çıkarılan kırmızı bültenin, ‘tüm dünyada aranıyor’ biçiminde kapsamının genişletildiğini ifade etti.





Gazeteci Gökmen Karadağ, TELE1 ekranlarında yayınlanan Açıkça programında Peker cephesinden ziyarete yönelik ilk yorumu aktardı.





PEKER’E ZİYARET BİLGİSİ TÜRKİYE’DEN GİTTİ



Karadağ, Peker cephesi ile bulunduğu temasa ilişkin şu açıklamalarda bulundu:





Bu ziyaretin, bakanlığın resmi ziyaret programında yer alıp almamasıyla ilgili bir belirsizlik var. Resmi ziyarete yer almadığına ilişkin de iddialar var.





Yayına bağlanan Peker’in avukatı Ersan Barkın ‘BAE istihbaratından Peker’e herhangi bir kişi görüşmeye dair bilgi vermiş değil. Ziyaretin bilgisi Peker’e Türkiye’den geldi’ bilgisini verdi.







Soylu’nun yanındaki heyette Holoğlu’nun da yer alması dikkat çekici. Çünkü, Peker’in hakkındaki davalar ve iade dosyasına eklenecek yeni soruşturma planları hakkında BAE’ye bilgi verme yönündeki tezi destekliyor.





Peker cephesinden bu ziyaret ile ilgili görüştüğüm kişiler, Peker’in ‘Ben zebaniyi gülerek karşılarım cezaevinden çekinmem’ sözlerini hatırlattı.

