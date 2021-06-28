Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'ya 5 buçuk ton uyuşturucu soruldu! /28 Haziran 2021 11:57

Soylu'ya 5 buçuk ton uyuşturucu soruldu!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, uyuşturucu soruları ile İçişleri Bakanı Sülayman Soylu'ya yüklendi. Kolombiya'dan Mersin limanına gelmek üzereyken ele geçirilen yaklaşık 5 ton uyuşturucu ile, Mersin limanında 2019'da ele geçirilen yarım tondan fazla kokaini hatırlatan Özkoç, Soylu'ya neden ilgililere operasyon yapılmadığını sordu.

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Türkiye'nun uyuşturucu trafiğinde önemli bir noktada olması gündemden düşmüyor. CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, ise merak edilen soruları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu. 

Kolombiya'dan Türkiye'ye yola çıkmak üzereyken yaklaşık 5 ton kokainle yakalanan gemiyi ve Mersin Limanı'nda 2019'da yakalanan uyuşturucunun 'kime geldiğini' soran CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya neden operasyon yapılmadığını sordu.

"KOKAİN HANGİ ŞİRKETE GELİYORDU?"
 
Özkoç, “Kolombiya’da operasyonla ele geçirilen 4 ton 900 kilo kokain hangi şirkete geliyordu? Şirkete neden operasyon yok? Şubat 2019’da Mersin Limanı’nda bir gemide yakalanan 615 kilogram kokain hangi şirkete geliyordu? Şirkete neden operasyon yok?” ifadelerini kullandı.

 
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