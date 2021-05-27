Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'ya bir faili meçhul tepkisi de Tahir Elçi'nin eşinden geldi /27 Mayıs 2021 11:46

Soylu'ya bir faili meçhul tepkisi de Tahir Elçi'nin eşinden geldi

"Bizim dönemde faili meçhul yok" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 6 yıl önce öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi tepki gösterdi.

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Katıldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Süleyman Soylu'nun "Bizim dönemde faili meçhul yok" açıklamasına tepkiler sürüyor. 28 Kasım 2015'te Sur ilçesinde yaptığı bir basın açıklamasından sonra silahlı çatışmada başından vurularak öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, Soylu'nun sözlerine tepki gösterdi. 

Soylu'nun 'İşkence tespiti yok' sözlerine tepki gösteren Elçi, "Beş yıldır tartışma programı  seyretmedim. Seyredince, bir baş ağrısı, kusma isteği... Medyadan gördüğüm kadarıyla Süleyman Soylu, 'Bizim dönemde faili meçhul yok' demiş. Rahatlık karşısında donarak sadece göğe bakmak istiyor insan, yerin yüzü  çok kirli" dedi.


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