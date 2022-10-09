Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'ya göre "terörist sayısı 100'ün altından 120'nin altına" düştü /09 Ekim 2022 11:30

Soylu'ya göre "terörist sayısı 100'ün altından 120'nin altına" düştü

9 Ağustos’ta 13. Büyükelçiler Konferansı’nda Türkiye’deki terörist sayısının 100‘ün altına düştüğünü söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 ay sonra yaptığı açıklamada Türkiye sınırları içinde terörist sayısının 120’nin altına düştüğünü iddia etti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugün terör örgütünün sayısı 120´nin altına düştü, Türkiye içerisinde. Dağları tek tek temizliyoruz. Hiç endişe etmeyin, hiç merak etmeyin. 29 Ekim 2023 tarihinde bu coğrafyanın içerisinde yani 785 bin kilometre karenin içinde göreceksiniz; Allah bize nasip edecek, o dağlarda 1 tane terörist kalmayacak” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kütahya'da, Türkiye Harp Malûlü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi’ni ziyaret ederek, şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi.

29 EKİM 2023’TE DAĞLARDA 1 TANE TERÖRİST KALMAYACAK
Gaziler ile şehit yakınlarıyla sohbet eden Soylu, terörle mücadele kapsamında dağları teröristlerden temizlediklerini söyledi. Türkiye’de terörist sayısının 120’nin altında düştüğünü, 29 Ekim 2023’te dağlarda bir tane terörist kalmayacağını iddia eden Soylu, “Bugün terör örgütünün sayısı 120’nin altına düştü, Türkiye içerisinde. Dağları tek tek temizliyoruz. Hiç endişe etmeyin, hiç merak etmeyin. 29 Ekim 2023 tarihinde bu coğrafyanın içerisinde yani 785 bin kilometre karenin içinde göreceksiniz; Allah bize nasip edecek, o dağlarda 1 tane terörist kalmayacak" dedi. 

9 AĞUSTOS’TA ‘100’E YAKIN TERÖRİST KALDI’ DEMİŞTİ
9 Ağustos’ta 13. Büyükelçiler Konferansı’nda konuşan Bakan Süleyman Soylu, “Türkiye’de 100’e yakın terörist kaldı ama bu, hemen her şey bitmiş demek değildir. Meselelere rasyonel bakmalıyız, doğru bir ölçekle bakmalıyız ve doğru bir ölçekle devam ettirmeliyiz. Mücadelemizden de herhangi bir geri adım atmamalıyız.” diye konuşmuştu.
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