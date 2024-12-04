Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'ya kabus olacak: Bütün pis işlerini topluyorum, bundan sonra Sedat Peker'in benim /04 Aralık 2024 10:29

Soylu'ya kabus olacak: Bütün pis işlerini topluyorum, bundan sonra Sedat Peker'in benim

Hakkında fezleke hazırlanan bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, "Bütün pis işlerini topluyorum. Bundan sonra Sedat Peker'in benim Süleyman Soylu" dedi.

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Demokrat Parti'deki kongre sonrasında partisinden istifa eden bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke geçen günlerde Meclis'e sunuldu.

Fezleke, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyona iletildi.

'SÜLEYMAN SOYLU BENİ MAHKEMEYE VERMİŞ'
Söz konusu fezlekenin altından eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çıktığını ileri süren Enginyurt, şunları söyledi: "Süleyman Soylu beni mahkemeye vermiş. Dokunulmazlığımın kaldırılması için bir fezleke hazırlatmış. Mahkemeye verdin ama şunu unutma, seni asla ihmal etmeyeceğim. Sonuna kadar peşindeyim. Bir baktım: Sözcü TV'de demişim ki, 'Bütün pis işlerin altından Süleyman Soylu çıkıyor.' Bu yüzden mahkemeye vermiş beni."

'SEDAT PEKER'İN SÖYLEDİKLERİNİ DELİL OLARAK SUNACAĞIM'
Enginyurt sözlerini şöyle sürdürdü: "Mahkemeye verdin ya beni, rahat ol. O fotoğrafların olanları da getireceğim. Sedat Peker'in söylediklerini delil olarak sunacağım. Sezgin Baran Korkmaz'ı İçişleri Bakanlığı'na çağırıp tehdit etmişsin ya. Bu pis iş değil mi? Yani, bir iş adamı, İçişleri Bakanlığı'na çağrılıyor. Kim tarafından? İçişleri Bakanı tarafından. 'Bu borcu sileceksin' deniliyor iş adamına. Ve bu kim? Süleyman Soylu. Ama savcılar ne yapıyor? Benim hakkımda hemen harekete geçiyorlar. Savcılar, Cemal Enginyurt adı geçti mi aslan kesiliyorlar. Dokunulmazlığımın kaldırılması için hemen adım atıyorlar. Süleyman Soylu beni susturmak istiyor. Ama Süleyman Soylu, mahkemede hesaplaşacağız. Bütün pis işlerini topluyorum. Artık tek işim seninle ilgili belge ve bilgi toplamak olacak. Bundan sonra Sedat Peker'in, benim Süleyman Soylu."
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