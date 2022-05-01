Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'ya memleketinde tarihi şok! /01 Mayıs 2022 10:11

Soylu'ya memleketinde tarihi şok!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu memleketi Trabzon'da, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında yuhalandı.

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Trabzonspor’un şampiyonluk olmasının ardından Trabzon Meydan Park’ta konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzonspor taraftarlarınca yuhalandı ve ıslıklarla protesto edildi. Tepkiler, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında da sürdü.

Sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 sezonunun bitmesine 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
 
Trabzon Meydan Park’ta toplanan taraftarlara önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan seslendi. Soylu konuşurken yuhalandı ve ıslıklarla protesto edildi. Tepkiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında da sürdü.
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