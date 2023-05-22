Soylu'ya net mesaj: Tehditlerine boyun eğmeyeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Oy ve Ötesi Derneği’nin seçimlerde sandıkların ve sandık kurullarının etrafında olmalarının yasak olduğuna ilişkin sözlerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Özkoç, paylaşımında şunları söyledi:



“Soylu’nun demokrasi karşıtı tehditlerine boyun eğmeyeceğiz. Sandıklara sahip çıkmak oy veren her vatandaşın görevidir, sandıklara sonuna kadar sahip çıkacağız.”



ÇERKES SÜRGÜNÜ MESAJI



CHP’li Özkoç, Twitter hesabından Çerkes Sürgünü’nün yıldönümü dolayısıyla da “Bugün yasın günüdür. Çerkes soykırımını unutmadık, unutmayacağız” yazılı fotoğrafı şu mesajla paylaştı:



“Çerkes Sürgünü ve Soykırımı’nın 159. yılında katledilen kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Unutmadık, unutturmayacağız! 21 Mayıs 1864”