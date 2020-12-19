Samanyolu Haber /Gündem / AKP neyin hazırlığını yapıyor? /19 Aralık 2020 19:45

AKP neyin hazırlığını yapıyor?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya derneklere kayyım atama yetkisi veren 15'inci madde muhalefet partilerinin eleştirilerine rağmen Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

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SAMANYOLUHABER- Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekillerinin imzasıyla getirilen Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesi Hakkında Kanun teklifinde çarpıcı bir madde yer aldı. 

Buna göre İçişleri Bakanı'na sivil toplum kuruluşlarının (STK) yönetimine kayyım atama yetkisi veren madde muhalefetin eleştirilerine rağmen kabul edildi.

Kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonu'nda müzakereleri devam ederken, İçişleri Bakanı'na dernek faaliyetini durdurma ve kayyım atama yetkisi getiren 15'inci madde AKP ile müttefiki Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) oylarıyla kabul edildi.

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Komisyonda kabul edilen 15'inci madde ile İçişleri Bakanı ve valilikler, derneklerin yönetiminde bulunan ve hakkında terör soruşturması açılan isimleri görevden alabilecek, derneğin faaliyetini geçici olarak durdurabilecek ve gerekli görürse yönetimlerine kayyım atayabilecek. 

Bunun için mahkeme kararına gerek duyulmayacak. Muhalefet partileri söz konusu maddeyi "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya padişa yetkisi" diye nitelendirmişti. 
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