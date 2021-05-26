Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'ya son destek Perinçek'ten /26 Mayıs 2021 09:12

Soylu'ya son destek Perinçek'ten

MHP lideri Bahçeli'den sonra Vatan Partisi lideri Perinçek de İçişleri Süleyman Soylu'ya destek verdi. Perinçek, "Hedef Süleyman Soylu değil onun üzerinden Türkiye, onun üzerinden Erdoğan" dedi.

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Ulusal Kanal’da yayınlanan ‘Çıkış Yolu’ isimli programda konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Süleyman Soylu’yu hedef aldığınız zaman Türkiye’yi hedef alıyorsunuz” dedi.

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in hakkında bir çok iddia gündeme getirdiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilişkin Perinçek, “Çünkü Soylu kim İçişleri Bakanı, ABD neden Süleyman Soylu’yu hedef alıyor? Çünkü ABD’nin kuvvetlerini bastırıyor, tasfiye ediyor. PKK’nın, F...’nün üzerine yürüyor. O bakımdan Soylu ABD açısından en baş suçlulardan biri. Hedef Süleyman Soylu değil onun üzerinden Türkiye, onun üzerinden Erdoğan” diye konuştu.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, suç örgütü lideri Sedat Peker’in hakkında iddialarda bulunduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya destek vermişti. Bahçeli, “Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı’nın boynuna tasma geçiremeyecek. Buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek” dedi.
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