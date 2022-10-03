Soylu'ya yeni şok: Öldü dediği isim videolu açıklama yaptı

PKK’ya yakın Fırat Haber Ajansı’na (ANF) konuşan Dilşah Ercan, gazetecilik yaparken tutuklanmasının ardından örgütün dağ kadrosuna katıldığını ve “görevinin başında” olduğunu duyurdu.







Dilşah Ercan’ın açıklaması şöyle:





“Ben gazetecilik çalışmaları yaparken yakalandım. Bu, doğrudur. Fakat AKP-MHP faşist rejiminin uygulamaları Türkiye ve Kürdistan’da halka gerçekleri anlatma ve bunun yasal-demokratik bir mücadelesini yürütme olanaklarını ortadan kaldırmıştır. Bu gerçek temelinde birçok Kürdistanlı genç bu faşist rejimle hesaplaşmak için dağa çıkmakta. Ben de onlardan birisiyim”





NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin’in Mezitli İlçesindeki polis evine düzenlenen silahlı saldırıda 1 polisi şehit eden 1’i polis 4 kişiyi yaralayan teröristlerden birinin “Zozan Tolan” kod adlı Dilşah Ercan olduğunu ileri sürmüştü.





Terör saldırısını üstlenen PKK’nın askeri HPG ise saldırıyı Dilara Ürper ve Emel Feremez Hisen’in gerçekleştirildiği belirterek Dilşah Ercan’ın saldırıya karışmadığını duyurmuştu.





İktidar kanadı ise Dilşah Ercan’ın adının “Tutuklu Gazeteciler” raporunda yer aldığını belirterek CHP’ye tepki göstermişti. CHP de Dilşah Ercan’ın 2013 yılında Çözüm Sürecinde çıkardığı 4’üncü yargı paketiyle tahliye edildiğini belirterek AKP’ye tepki göstermişti.





Ancak PKK’nın açıklamasında Dilşah Ercan’ın “bu eylemde yer almadığı” ifade edilmişti.