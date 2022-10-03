Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'ya yeni şok: Öldü dediği isim videolu açıklama yaptı /03 Ekim 2022 14:49

Soylu'ya yeni şok: Öldü dediği isim videolu açıklama yaptı

Mersin’de bir polisin şehit olduğu polisevi saldırısının ardından eylemi gerçekleştiren iki PKK’lıdan biri olduğu ve öldüğü iddia edilen Dilşah Ercan video ile açıklama yaptı.

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PKK’ya yakın Fırat Haber Ajansı’na (ANF) konuşan Dilşah Ercan, gazetecilik yaparken tutuklanmasının ardından örgütün dağ kadrosuna katıldığını ve “görevinin başında” olduğunu duyurdu.

Dilşah Ercan’ın açıklaması şöyle:

“Ben gazetecilik çalışmaları yaparken yakalandım. Bu, doğrudur. Fakat AKP-MHP faşist rejiminin uygulamaları Türkiye ve Kürdistan’da halka gerçekleri anlatma ve bunun yasal-demokratik bir mücadelesini yürütme olanaklarını ortadan kaldırmıştır. Bu gerçek temelinde birçok Kürdistanlı genç bu faşist rejimle hesaplaşmak için dağa çıkmakta. Ben de onlardan birisiyim”

NE OLMUŞTU?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin’in Mezitli İlçesindeki polis evine düzenlenen silahlı saldırıda 1 polisi şehit eden 1’i polis 4 kişiyi yaralayan teröristlerden  birinin “Zozan Tolan” kod adlı Dilşah Ercan olduğunu ileri sürmüştü.

Terör saldırısını üstlenen PKK’nın askeri HPG ise saldırıyı Dilara Ürper ve Emel Feremez Hisen’in gerçekleştirildiği belirterek Dilşah Ercan’ın saldırıya karışmadığını duyurmuştu.

İktidar kanadı ise Dilşah Ercan’ın adının “Tutuklu Gazeteciler” raporunda yer aldığını belirterek CHP’ye tepki göstermişti. CHP de Dilşah Ercan’ın 2013 yılında Çözüm Sürecinde çıkardığı 4’üncü yargı paketiyle tahliye edildiğini belirterek AKP’ye tepki göstermişti.

Ancak PKK’nın açıklamasında Dilşah Ercan’ın “bu eylemde yer almadığı” ifade edilmişti.
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