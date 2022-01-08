Soylu'yla fotoğrafı ortaya çıkmıştı: Eşini darp etti, serbest bırakıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'la fotoğrafları olan Sadık Yıldırım, Ankara’da eşinin şiddet uyguladığı yönündeki şikayeti üzerine gözaltına alındı. Eşine şiddet uygulamadığını öne süren Yıldırım, "basit yaralama" suçundan mahkemeye sevk edildi.





Savcılık ayrıca Sadık Yıldırım'a yönelik uzaklaştırma ve 2 ay süresince elektronik kelepçe takılması talebinde bulundu. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yıldırım hakkında uzaklaştırma uygulanması ve elektronik kelepçe takılarak takip edilmesi yönünde karar verildi.





Yıldırım geçen yıl Ağustos ayında, İzmir Bornova'da yol kontrolü sırasında aracında uyuşturucu madde ve silah bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonraki sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmişti. CHP Mersin Milletvekili Antmen, Yıldırım'ın sosyal medya üzerinden polisi tehdit ettiği paylaşımlarını yayınlamıştı.





Antmen, Yıldırım'ın Süleyman Soylu, Binali Yıldırım, Antalya ve Ankara'da görev yapan emniyet müdürleriyle pozlarını da paylaşmıştı.