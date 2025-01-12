Samanyolu Haber /Gündem / Soyulan vakfın yöneticisi büyükelçi olarak atandı /12 Ocak 2025 11:50

Soyulan vakfın yöneticisi büyükelçi olarak atandı

Milyonluk sahte fatura vurgunuyla gündeme gelen Yunus Emre Vakfı’nın yöneticisi Birol Akgün’ün yeni görev yeri Bakü elçiliği oldu. Erdoğan’ın danışmanı Ürdün’e atandı.

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Büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arapça tercümanı ve danışmanı Yakup Caymazoğlu, Ürdün’ün başkenti Amman’a, Erdoğan’ın eski basın müşaviri Lütfullah Göktaş da BAE Abu Dabi’ye büyükelçi olarak görevlendirildi.

SAYI BEŞE YÜKSELDİ
Sahte faturalarla soyulan Yunus Emre Vakfı Mütevelli heyeti üyesi ve Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ise Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye atandı.

Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine NATO nezdindeki Büyükelçi Levent Gümrükçü getirildi. Böylelikle Berris Ekinci, Burhanettin Duran, Kemal Bozay ve Nuh Yılmaz ile birlikte Dışişleri Bakan yardımcısı sayısı beşe çıktı.

BERLİN ELÇİSİ TURAN
Mozambik Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne, Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Alkan atandı. Almanya Berlin Büyükelçiliği’ne de İkili İlişkiler Genel Müdürü Gökhan Turan, Küba Havana Büyükelçiliği’ne ise Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Aytaç Yılmaz getirildi. Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne Ahmet Rıza Demirer atandı.
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