Söyüncü ve Kabak, Milli Takım kampına İspanya’da katıldı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında yarın Cebelitarık’a konuk olacak. Türkiye Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig’in kırmızı listedeki ülkelere futbolcu göndermeme kararı sonrası Türkiye’de oynanan Karadağ maçına gelemeyen Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak’ın Cebelitarık maçı için gidilen İspanya’da Milli Takım kampına katıldığını açıkladı. Watford’a transfer olan Ozan Tufan ise İngiltere'deki oturum iznindeki sorun nedeniyle İspanya’daki takım arkadaşlarına katılamadı.







Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak, teknik direktör Şenol Güneş’in şans vermesi halinde Cebelitarık maçında forma giyebilecek.





A Milli Takım’ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:





Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe).





Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Alpaslan Öztürk (Galatasaray), Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor)





Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)





Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).





Victoria Stadı’nda oynanacak mücadele TSİ 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak.









Müsabakada, Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver düdük çalacak. Tohver’in yardımcılıklarını aynı ülkeden Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Joonas Jaanovits olacak.