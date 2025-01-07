Soyup soğana çevirdikleri vakfa Hazine'den para yağmış

“Naylon fatura” soruşturması ile gündeme gelen Yunus Emre Vakfı’na bütçeden her yıl milyonlarca lira aktarılıyor. Geçen yıl 1.7 milyar TL aktarılan vakfa bu yıl da yaklaşık 2.1 milyar lira bütçeden yardım yapılacak.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu’nun vakfın tabela şirketlerden alınan naylon faturalar ile zarara uğratıldığı yönündeki suç duyurusu üzerine soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan 11 kişiden sekizi tutuklanmıştı. Kurumun eski başkanı Şeref Ateş hakkında da gözaltı kararı bulunuyor. Ancak Ateş’in yurtdışında olduğu ileri sürülüyor.





11 AYDA 1.5 MİLYAR TL

Cumhuriyet'te yer alan habere göre vakfa her yıl bütçeden milyonlarca lira aktarılıyor. 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nden birçok idare, kurum ve kuruluş yardım alıyor. Bu kapsamda kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler kapsamında Yunus Emre Vakfı’na geçen yıl 1 milyar 200 milyon 524 bin lira aktarılmıştı.





Bu yıl ise 1 milyar 426 milyon 428 bin lira aktarma yapılacak. Yine bu vakfa sermaye transferleri kapsamında da geçen yıl 500 milyon lira aktarılmıştı. Bu yıl 650 milyon lira aktarma yapılacak. Emekli mülkiye başmüfettişi Mahmut Esen de geçen yıl merkezi yönetim bütçesinden 11 aylık dönemde vakfa iki ayrı tertipten 1 milyar 554 milyon 482 bin TL yardım yapıldığına işaret ederek “Böylelikle vakfın siyasi iktidar tarafından da özellikle desteklenmiş olduğu görülmektedir” dedi. Esen, vakfın 2023 yılında da 1 milyar 315 milyon 107 bin lira yardım aldığını bildirdi.





KURULUŞ AMACI HİZMET VERMEK

Yunus Emre Vakfı Yasası’na göre, vakfın kuruluş amacı şöyle tanımlanıyor: “Türkiye’yi, kültürel mirasını, Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmak, Türkiye’nin diğer ülkeler ile dostluğunu geliştirmek, kültürel alışverişini artırmak, bununla ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak, Türk dili, kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yurtdışında hizmet vermek.” Türkiye’de Yunus Emre Enstitüsü ve yurtdışında Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri açmak için merkezi Ankara’da olan Yunus Emre Vakfı kuruldu.