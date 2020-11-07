Söz bitti, Türkiye'ye karşı somut adımlar atılacak

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Die Welt gazetesine verdiği mülakatta Türkiye'nin Avrupa'dan sürekli daha fazla uzaklaştığını söyledi.





Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ilerlemeye dair en yeni raporunun Türkiye'de hukuk ve demokrasiden hızla uzaklaşıldığını ortaya koyduğunu belirten Schallenberg, "Ankara'da hükûmet hukuk devleti ve insan haklarına riayet gibi üyelik için kayıtsız şartsız gerekli olan Kopenhag Kriterleri'ni yıllardır çiğniyor." diye konuştu.







"DONMUŞ ÜYELİK MÜZAKERELERİNİ SONA ERDİRELİM"





Türkiye'nin gelecek 30 yıl daha Avrupa Birliği (AB) üyesi olamayacağını belirten Schallenberg iki tarafın da "üyelik müzakerelerinin sonuç vermeyeceğini" bildiğini belirtti.





Schallenberg, "Avusturya donmuş üyelik müzakerelerinin resmi olarak da bütünüyle sona erdirilmesi gerektiği görüşünü uzun süredir savunuyor." diye konuştu.





AB'nin Türkiye ile üyelik yerine her iki tarafın da çıkarlarına uygun düşen bir ortaklık anlaşması üzerinde çalışmaya başlaması gerektiğini söyledi.





"TÜRKİYE İLE DÖNÜM NOKTASINA GELDİK"





Mülakatta bakana Avrupa Halk Partisi Meclis Grup Başkanı Manfred Weber'in dile getirdiği Türkiye ile Gümrük Birliği antlaşmasının feshedilmesi teklifi hatırlatıldı.





Schallenberg söz konusu teklife dair, "Avrupa Birliği'nde Türkiye ile ilişkilerde bir dönüm noktasına geldiğimiz bilincinin sürekli daha da artmasından dolayı memnunum." dedi.





Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye sadece net sözcükler değil, somut eylemlerle de cevap vermesi gerektiğini vurgulayan Schallenberg, "Herhalde bu konuda Avusturya kadar çizgisi net olan bir başka üye devlet yoktur. Biz Avrupa Birliği olarak bize Türkiye'ye kırmızı çizgileri göstermemizi sağlayan tüm önerileri konuşmaya açığız." dedi.





"ASKERİ VARLIK GÖSTEREREK EMRİVAKİDE BULUNAMAZ"





Doğu Akdeniz'deki sondaj krizine dair, "Türkiye bölgede askeri varlık göstererek somut durumlar tesis etmeye çalışamaz." diyen Schallenberg, "Açık bir biçimde Kıbrıs'ın ve Yunanistan’ın yanındayız." diye konuştu.





Schallenberg taraflar arasında müzakerelerin olması için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.





"SİYASİ İSLAM'IN AVRUPA'DA YERİ YOK"





Schallenberg Viyana'da pazartesi günü düzenlenen ve dört kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısına dair açıklamalar yaptı.





Viyana'da "korkak ve tiksinti verici eylemin" hiçbir ülkenin bu tür saldırılar karşısında güvenli olmadığını gösterdiğini kaydeden bakan, potansiyel tehlike unsurlarının teşhis edilmesi ve izlenmesi için Avrupalı ve uluslararası ortaklar arasında bilgi alışverişini yoğunlaştırmak gerektiğini söyledi.





Avusturyalı bakan, "Teröristler aşırı derecede iyi bir şekilde irtibatlı, bizim daha da iyi irtibatlanmamız şart." diye konuştu.





BARIŞA VE DEMOKRASİYE İNANANLARLA İNANMAYAN AZINLIK ARASINDA BİR MÜCADELE





Schallenberg terörizme karşı mücadelenin "barışa, demokrasiye, hukuka ve her bir insanın onuruna inananlarla buna inanmayan azınlık arasında bir mücadele" olduğunu söyledi.





Avrupa Birliği ülkelerinin birlikte "kesin bir mesaj" vermesi gerektiğini ve bunun "Siyasi İslâm'ın Avrupa'da yeri yok." mesajı olduğunu belirtti.





Viyana'da Pazartesi akşamı 20 yaşındaki bir IŞİD üyesi bir barda oturan kişilere ve restoran çalışanlarına ateş açmış ve dört kişiyi öldürmüştü.





Saldırıda 22 kişi yaralanmış, saldırgan polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Saldırıyı IŞİD üstlendi.