Sözü kanun sayılan o isim uyardı

SAMANYOLUHABER- Piyasada sözü kanun sayılan Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) eski başkanı Ben Bernanke, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle dünya ekonomisinde eşi görülmemiş bir Piyasada sözü kanun sayılan Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) eski başkanı Ben Bernanke, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle dünya ekonomisinde eşi görülmemiş bir çöküş yaşandığını kaydetti.





Bernanke, Koronavirüs Amerika Birleşik Devletleri (ABD) milli gelirin 2020'nin ilk 6 ayında çok sert düşeceğine işaret ederek, "Salgının yayılmasını önlemeye yönelik çabaların etkisi çöküşü biraz yavaşlatabilir. Ancak ABD ekonomisinde hızlı ve keskin bir sıçrama beklemiyorum." dedi.





İKTİSADİ FAALİYETTE TEKRAR YAVAŞLAMA OLACAK





Bernanke dün Brookings Institution'ın ev sahipliğini üstlendiği bir etkinlikte yaptığı sanal konuşmada, "Faaliyete tekrar muhtemelen oldukça kademeli bir şekilde başlamak durumunda kalacağız. Akabinde tekrar faaliyette yavaşlama olabilir." değerlendirmesinde bulundu.





Ben Bernanke'ye göre "En kötüsü geride kaldı." demek için henüz çok erken.





Bernanke, ekonominin nisan-mayıs-haziran döneminde yüzde 30 daralabileceğini söyledi, ancak durumu 12 yıl önceki Büyük Depresyon ile karşılaştırmaktan kaçındı. Bernanke, "Her şey bir ya da iki yılda iyi giderse, oldukça iyi bir pozisyonda olabiliriz." şeklinde konuştu.





"İLAVE MALİ DESTEĞE İHTİYAÇ DUYULABİLİR"





Bernanke, maliye politikası ve para politikası imkânlarının yangını söndürmek için devreye girdiğini beliterek, "Karar vericilerin adımları oldukça iyi. Ancak ihtiyaç duyulan yere yardımın ulaştırılmasında hâla aksaklıklar var." dedi.





Bernanke muhtemelen ilave mali desteğin gerekeceğini sözlerine ekledi.





JP Morgan Chase Genel Müdürü Jamie Dimon ise hissedarlara yolladığı mektupta, "Asgari düzeyde, bu durumun kötü bir resesyonla birlikte 2008'deki küresel finans krizi dönemindekine benzer bir finansal stresi içereceğini tahmin ediyoruz. Bu krizden kimse muaf değil." ifadelerini kullanmıştı.





ABD'nin şirketlere ve halka dönük 1 trilyon dolarlık destek paketini 1 trilyon dolara çıkarabileceği belirtiyor.