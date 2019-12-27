Sözcü davasında karar

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, gazeteciler ve çalışanlara yönelik, açılan davanın 11. duruşması İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davanın karar duruşmasında mahkeme aralarında Necati Doğru ve Emin Çölaşan'ın da olduğu gazetecilere çeşitli miktarlarda hapis cezaları verildi .





İşte açıklanan cezalar





Emin Çölaşan‘a 3 yıl 6 ay

Necati Doğru: 3 yıl 6 ay

Mustafa Çetin: 3 yıl 4 ay

Metin Yılmaz: 3 yıl 4 ay

Yücel Arı: 1 yıl 3 ay

Gökmen Ulu: 1 yıl 3 ay

Yonca Yücekaleli: 1 yıl 3 ay





Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay’ın dosyası ise ayrıldı.