Samanyolu Haber /Medya / Sözcü gazetesi internet ekibini işten çıkardı /22 Eylül 2020 13:55

Sözcü gazetesi internet ekibini işten çıkardı

Sözcü gazetesinin internet sitesi sozcu.com.tr, genel yayın yönetmeninden haber koordinatörüne, içinde editörlerin de olduğu 15'e yakın kişinin işine son verdi.

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İşten çıkarılanlara "Ya tazminatınızı alırsınız ya da ücretsiz izne çıkarsınız" dendiği belirtilirken, Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin'in görevden alındığı, Sözcü davası nedeniyle işine son verilemediği öğrenildi.

T24'ün ulaştığı bilgilere göre, Yazı İşleri Müdürü Kubilay Aydın, Haber Koordinatörü Serdar Aksoy, Magazin Müdürü Ünal Demirkaya, Deniz Ayas dahil neredeyse 15 personelin görevine son verildi. Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin'in ise görevden alındığı, Sözcü davası nedeniyle işine son verilemediği öğrenildi.

Genel Yayın Yönetmeni Çetin'in işten çıkarmalardan haberinin olmadığı, kendisinin görevden alındığı aktarılırken, işten çıkarmalara ilişkin bir gerekçe sunulmadığı belirtildi.

Sözcü'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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