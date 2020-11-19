Samanyolu Haber /Gündem / Sözcü gazetesi satıldı mı? /19 Kasım 2020 09:36

Sözcü gazetesi satıldı mı?

Sözcü gazetesinin satıldığı iddiasına gazete avukatından yanıt geldi

SHABER3.COM

Sözcü Gazetesi, Korkusuz Gazetesi, GırGır, Amk (Spor), Sözcü TV ve sozcu.com.tr şirketlerinin sahibi olan Estetik Yayıncılık'ın satıldığı iddiası ortaya atıldı.

Bu iddialara gazetenin avukatı İsmail Yılmaz’dan cevap geldi. Medyaradar’a açıklama yapan Av. İsmail Yılmaz, “Sözcü Gazetesi satılmadı. Sözcü’nün sahibi Burak Akbay’dır. Gerçek dışı bilgi yayarak, Sözcü’ye zarar vermek isteyenlere karşı gerekli yasal işlemler yapılacaktır” dedi.

Sözcü'nün sahibi olan Burak Akbay’ın İsviçre’de Beme Media A.G şirketini kurduğu ve Sözcü’nün, yani Estetik Yayıncılık’ın tek sahibi haline gelen Beme Media A.G’nin yönetim kurulu başkanın Boyd Zachery Brannon olduğu ileri sürülmüştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sözcü gazetesi satıldı mı? Sonraki Haber >>

'Kazığa oturturum lafını tehdit olarak algılamamak lazım'

'Kazığa oturturum lafını tehdit olarak algılamamak lazım'

İlginç HES kodu tepkisi

İlginç HES kodu tepkisi

Bakan "korona bundan geçmez" dedi, canlı yayında çiğ balık yedi

Bakan

Babacan: Gezi Parkı davasında davacı, müdahil ya da mağdur değilim

Babacan: Gezi Parkı davasında davacı, müdahil ya da mağdur değilim

Kılıçdaroğlu'ndan hakaret ve tehdide dolaylı cevap

Kılıçdaroğlu'ndan hakaret ve tehdide dolaylı cevap

Gurbetçiye göre Almanya battı, Türkiye'dekiler nankör

Gurbetçiye göre Almanya battı, Türkiye'dekiler nankör

Kimlere karşı reforma yapılacak?

Kimlere karşı reforma yapılacak?

Abdullah Aymaz: Siz zannediyor musunuz ki diğerlerini rahat bırakacaklar

Abdullah Aymaz: Siz zannediyor musunuz ki diğerlerini rahat bırakacaklar

Kendisini tutuklayan hakim ve savcıları isim isim saydı

Kendisini tutuklayan hakim ve savcıları isim isim saydı

Felaketin eşiğinden dönüldü

Felaketin eşiğinden dönüldü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:53:29