Samanyolu Haber /Gündem / Sözcü Gazetesi yazarı Nedim Türkmen ve ailesi Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybetti /21 Ocak 2025 19:06

Sözcü Gazetesi yazarı Nedim Türkmen ve ailesi Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybetti

Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, çocukları Ala Dora (18) ve Yüce Ata (22) alevler arasından kurtarılamadı.

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Türkiye’nin önde gelen turizm bölgelerinden biri olan Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangın faciasında ilk belirlemelere göre 66 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi de yaralandı. Sabah 03.27'de başlayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken Sözcü yazarı Nedim Türkmen de facianın yaşandığı otelde olduğu bildirildi.

KIZININ YARDIM ÇIĞLIĞI SESSİZ KALDI

Türkmen'in kızı Ala Türkmen'in sosyal medyadan yardım çağrısı sessiz kaldı. Ala Türkmen Instagram paylaşımında, “Grand Kartal 9013 oda piste bakan taraf. Ailemden haber yok, yangında mahsuruz acil yardım” ifadelerini kullanması yürekleri dağlarken aileden acı haber geldi.

Ailesiyle birlikte otelde olan ve sabahtan bu yana haber alınamayan edim Türkmen, eşi Ayşe Neva, çocukları Ala Dora (18) ve Yüce Ata (22) alevler arasından kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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