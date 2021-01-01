Sözcü gazetesine inceleme başlatıldı

Sözcü gazetesi bugün "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" manşetinde "Ayasofya'nın açılışının da işlenmesi iktidar kanadından tepkiyle karşılandı. Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, "Sözcü gazetesini ben okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın" şeklinde konuştu. Erdoğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra BİK harekete geçtiğini açıkladı.





Basın İlan Kurumu'ndan yapılan açıklamada Sözcü gazetesi hakkında, "Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının ilgili hükümlerine göre gazetenin bu haberi resen ele alınıp, gerekli işlemler yapılacaktır" denildi.





BİK'in açıklaması şöyle:





"Sözcü gazetesinin 1 Ocak 2021 tarihli ‘2020’nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı’ manşetli haberinde, Ayasofya’nın cami hüviyetine geri döndürülmesi felaket olarak yorumlanmıştır. Bu haber toplumun farklı kesimlerinde ciddi tepkiye yol açmış, maşeri vicdanı yaralamıştır.





Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının ilgili hükümlerine göre gazetenin bu haberi resen ele alınıp, gerekli işlemler yapılacaktır."