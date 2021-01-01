Samanyolu Haber /Medya / Sözcü gazetesine inceleme başlatıldı /01 Ocak 2021 22:16

Sözcü gazetesine inceleme başlatıldı

Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılmasını "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" başlığı altında ilk sayfasından veren Sözcü gazetesi hakkında inceleme başlatıldığı belritildi.

SHABER3.COM

Sözcü gazetesi bugün "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" manşetinde "Ayasofya'nın açılışının da işlenmesi iktidar kanadından tepkiyle karşılandı. Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, "Sözcü gazetesini ben okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın" şeklinde konuştu.  Erdoğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra BİK harekete geçtiğini açıkladı. 

Basın İlan Kurumu'ndan yapılan açıklamada Sözcü gazetesi hakkında, "Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının ilgili hükümlerine göre gazetenin bu haberi resen ele alınıp, gerekli işlemler yapılacaktır" denildi.

BİK'in açıklaması şöyle:

"Sözcü gazetesinin 1 Ocak 2021 tarihli ‘2020’nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı’ manşetli haberinde, Ayasofya’nın cami hüviyetine geri döndürülmesi felaket olarak yorumlanmıştır. Bu haber toplumun farklı kesimlerinde ciddi tepkiye yol açmış, maşeri vicdanı yaralamıştır.

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının ilgili hükümlerine göre gazetenin bu haberi resen ele alınıp, gerekli işlemler yapılacaktır."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sözcü gazetesine inceleme başlatıldı Sonraki Haber >>

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Yemen'de havalimanında patlama!

Yemen'de havalimanında patlama!

Deprem anı kameralara yansıdı

Deprem anı kameralara yansıdı

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Çin aşısı için 'pis kokular" geliyor'

Çin aşısı için 'pis kokular

Babacan konuşma yaparken ağladı

Babacan konuşma yaparken ağladı

Hocaefendi, Çağlayan Dergisi'nin son sayısının hazırlığında

Hocaefendi, Çağlayan Dergisi'nin son sayısının hazırlığında

Bu çığlığı duyun!

Bu çığlığı duyun!

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:15:31