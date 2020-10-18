Sözcü yazarı Bekir Coşkun hayatını kaybetti

Sözcü gazetesi yazarı usta gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti.





Bekir Coşkun bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Coşkun, Ankara Şehir Hastanesinde Türkiye saat i ile 20:30 sularında rahatsızlanarak hayatını kaybetti.





Coşkun rahatsızlığı hakkında yazdığı son makalede, “Benim çok için zor günler... Bilemezsiniz, hortumlar, ağrı bahtları, şişeler, haplar, sancılar, kimi zaman umut, kimi zaman kahır... Sizlerle zaman zaman dertleşiriz... Okurun her zaman bilme hakkı vardır... Gazetem, arkadaşlarım beni hiç yalnız bırakmadılar... Hep yanımda oldular... Tıp dünyası için aynı şeyi söyleyemem... Yazı yazamadığım zamanlar, beni bağışlayın... Bu birkaç satır bile ilaç gibi... Şimdilik hoşça kalın...” ifadelerini kullanmıştı.





BEKİR COŞKUN KİMDİR?





1945 yılında Şanlıurfa'da, memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.





Ankara’da Yüksek Gazetecilik Okulu’ndan mezun olduktan sonra 1974’te fotoğraf muhabiri olarak işe başladı. Daha sonra polis muhabirliği, parlamento muhabirliği yaptı.





1978’de Günaydın gazetesine geçti. Köşesinin ismi Dokuzuncu Köy’dü. Makaleleri 1987’de Sabah gazetesinde "Onuncu Köy" köşesinde yayımlanmaya başladı. 1993'te Hürriyet gazetesinde yazmaya başladı.





Bekir Coşkun, 9 Eylül 2009 tarihi itibarıyla Hürriyet'ten HaberTürk gazetesine transfer olmuştu.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetine karşı yazdığı makalelerden dolayı baskı gördüğünü iddia eden Coşkun'un işine 20 Eylül 2010 itibarıyla de son verilmişti.





Coşkun, 3 Kasım 2010 tarihinden itibaren Cumhuriyet gazetesinde "Onuncu Köy" köşesinde makalelerini yayımlamaya devam etti.





Bir süre sonra Sözcü’de yazmaya başladı. Sözcü’de yazdığı dönemde rahatsızlanan Coşkun, kanser tedavisi görmeye başlamıştı.