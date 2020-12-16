Samanyolu Haber /Ekonomi / Sözcü'ye 14,5 milyon TL vergi cezası /16 Aralık 2020 11:22

Sözcü'ye 14,5 milyon TL vergi cezası

Kendilerini susturmak için 14,5 milyon TL vergi cezası kesildiğini belirten Sözcü gazetesi idaresi, "Ceza da yazsanız hapislere de atsanız bizi engelleyemeyeceksiniz." dedi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin medya üzerinde baskı kurmak için kullandığı vergi cezalarından sonuncusu sahibi Burak Akbay hakkında "terör örgütü üyeliği" iddiası ile dava açılan Sözcü gazetesi oldu.
  
14,5 milyon lira vergi cezası bugün sür-manşetten duyurulurken, "Ceza da yazsanız, ilanlarımızı da kesseniz, hapislere de atsanız Sözcü'nün büyümesini engellemeyi asla ve asla başaramayacaksınız" ifadeleri kullanıldı.

BASIN İLAN KURUMU GELİRLERİNE SUDAN BAHANELERLE NEŞTER

Yazılı basında açık ara en fazla vergiyi vermelerine rağmen gerçeklikle alakası olmayan suçlamalarla ağır vergi cezası kesildiği belirtilen metinde şunlar dile getirildi: “Bununla beraber Basın İlan Kurumu (BİK) gelirlerine de sudan bahanelerle neşter vuruluyor. Sözcü TV'nin yeni logosunu onaylamayan RTÜK engellemelerine karşın, Sözcü ayakta kalmayı başarıyor. Tüm engellemelere rağmen ayakta kalmaya da devam edecek.” 


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