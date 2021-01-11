“Sözde Cumhurbaşkanı” mahkemelik oldu: Erdoğan Kılıçdaroğlu'ndan 1 milyon lira istedi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Sözde Cumhurbaşkanı” ifadesi mahkemelik oldu. Kılıçdaroğlu’na tazminat davası açan Erdoğan, 1 milyon lira istedi. Erdoğan ayrıca Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.





“SÖZDE CUMHURBAŞKANI”

Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle düzenlediği basın toplantısında “2020 yılında Türkiye’de bir ülkenin sözde Cumhurbaşkanı bir gazeteyi doğrudan hedef gösterip ‘Ben o gazeteyi okumuyorum siz de satın almayıp okumayın’ diye çağrı yapıyorsa orada medya üzerindeki vesayeti ve baskıyı bir düşünün” ifadesini kullanmıştı.





“ONUR, ŞEREF VE SAYGINLIK İHLAL EDİLDİ” GEREKÇESİ

Cumhuriyet’in haberine göre Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını hatırlatarak “Bu açıklamada sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan haksız ve mesnetsiz iddia ve ithamları nedeniyle sayın Cumhurbaşkanımızın onur, şeref ve saygınlığının ihlal edildiği ve kişilik haklarının ağır bir şekilde zedelendiği gerekçeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açılmıştır” ifadelerini kullandı.





Aydın, “Ayrıca söz konusu ifadelerin TCK 299. Maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçu unsurlarını ihtiva etmesi ve yasama sorumsuzluğu kapsamında bulunmaması nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” açıklamasında bulundu.





ÖZKOÇ’A 250 BİN LİRALIK DAVA

Erdoğan, TBMM’deki konuşması nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında da ‘250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Özkoç, Meclis’teki konuşmasında Erdoğan’a yönelik “TBMM’de “Habur Sınır Kapısı’ndan teröristler geçerken senin aklın neredeydi? Bizim çocuklarımız şehit düştü. Sen evlatlarını askere bile göndermedin. Ne yaptın? Bu ülkedeki ölen askerlere neden ‘kelle’ dedin?” diye sormuştu.





Erdoğan’ın Özkoç’a karşı açtığı davanın dilekçesinde “Askerlerimizin katledilmesine sebep olmakla, katledilen 3 milyon 750 bin Müslüman kanı eline bulaşmış olmakla, PKK’ya hendekleri kazmak için izin vermekle, hendek kazdırtmakla, PKK terör örgütünü Türkiye’ye aldırmakla, PKK ile anlaşıp Öcalan’la anlaşıp valilere emir verip de askerimizin ölmesine neden olmakla itham etmiş ve bu suretle Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ve itibarını zedeleyecek söylemlerde bulunmuştur” denildi.