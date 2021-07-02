"Sözde Cumhurbaşkanı" yüzünden Kılıçdaroğlu'na 4 yıl hapis talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında düzenlediği fezleke, TBMM’ye ulaştı. Kılıçdaroğlu’nun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde yaptığı konuşma delil gösterilerek, “Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret” suçlaması ile 4 yıl hapsi ve bazı haklardan mahrum bırakılması istendi. Soruşturma kapsamında TBMM’ye ulaşan fezlekede Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi.







ERDOĞAN’IN AVUKATI ŞİKAYETÇİ OLDU





Kılıçdaroğlu’nun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde CHP Genel Merkezi’nde yaptığı basın toplantısındaki konuşmasının ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, 11 Ocak’ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi verdi. Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlatan Başsavcılık, şikayet dilekçesi, ekleri ve bilirkişi raporları ışığında hazırlanan soruşturmayı tamamladı.





‘CUMHURBAŞKANI’NA HAKARET’ GEREKÇESİYLE







Kılıçdaroğlu’nun “Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret suçunu işlediği” gerekçesiyle “dokunulmazlığının kaldırılmasını” talep eden fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Bakanlık’tan TBMM’ye ulaşan fezleke Karma Komisyon’a sevk edildi. Fezlekede; Kılçdaroğlu’nun TCK 299 kapsamında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası alması, TCK 53 kapsamında da bazı haklardan mahrum bırakılması talep edildi.





Davada ayrıca Kılıçdaroğlu’nun TCK’nın 53/1-2 maddeleri uyarıca velayet hakkından memuriyete belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması talep edildi.