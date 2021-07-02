Samanyolu Haber /Gündem / "Sözde Cumhurbaşkanı" yüzünden Kılıçdaroğlu'na 4 yıl hapis talebi /02 Temmuz 2021 10:32

"Sözde Cumhurbaşkanı" yüzünden Kılıçdaroğlu'na 4 yıl hapis talebi

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis’e gönderilen son fezlekesinin içeriği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu hakkında "sözde cumhurbaşkanı" ifadeleri nedeniyle açılan hakaret davasında 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

SHABER3.COM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında düzenlediği fezleke, TBMM’ye ulaştı. Kılıçdaroğlu’nun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde yaptığı konuşma delil gösterilerek, “Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret” suçlaması ile 4 yıl hapsi ve bazı haklardan mahrum bırakılması istendi. Soruşturma kapsamında TBMM’ye ulaşan fezlekede Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi.

ERDOĞAN’IN AVUKATI ŞİKAYETÇİ OLDU 

Kılıçdaroğlu’nun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde CHP Genel Merkezi’nde yaptığı basın toplantısındaki konuşmasının ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, 11 Ocak’ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi verdi. Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlatan Başsavcılık, şikayet dilekçesi, ekleri ve bilirkişi raporları ışığında hazırlanan soruşturmayı tamamladı.

‘CUMHURBAŞKANI’NA HAKARET’ GEREKÇESİYLE 

Kılıçdaroğlu’nun “Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret suçunu işlediği” gerekçesiyle “dokunulmazlığının kaldırılmasını” talep eden fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Bakanlık’tan TBMM’ye ulaşan fezleke Karma Komisyon’a sevk edildi. Fezlekede; Kılçdaroğlu’nun TCK 299 kapsamında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası alması, TCK 53 kapsamında da bazı haklardan mahrum bırakılması talep edildi.

Davada ayrıca Kılıçdaroğlu’nun TCK’nın 53/1-2 maddeleri uyarıca velayet hakkından memuriyete belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması talep edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Sözde Cumhurbaşkanı" yüzünden Kılıçdaroğlu'na... Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Binanın çökme anı kameralara yansıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:12:37