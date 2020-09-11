Samanyolu Haber /Gündem / Sözlerini çarpıtan Sözcü'ye kızgın: Akit'ten ne farkı var? /11 Eylül 2020 14:45

Sözlerini çarpıtan Sözcü'ye kızgın: Akit'ten ne farkı var?

Piyanist Fazıl Say, yeni kitabıyla ilgili röportaj verdiği Sözcü gazetesinin 'çarpıcı manşet tutkusu' nedeniyle sözlerini çarpıttığını belirterek tepki gösterdi.

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Gazetenin 'çarpıcı manşet tutkusu' nedeniyle kendisini hedef tahtasına koyduğunu belirten Say, “Ben de bir dönem Türkiye’den kaçmayı düşündüm ama sonra doğru bildiklerimin mücadelesini vermek için kaldım” cümlesinin "Türkiye'den kaçmayı düşündüm" şeklinde manşete taşındığını aktararak "Bu manşeti okuyan biri bana küfürü basar" ifadelerini kullandı.

'Sözcü gazetesine çok kızgınım' yazılı bir görselle Instagram'dan açıklama yapan Say şunları söyledi:

"Sözcü ile röportaj yapmaktan oldum olası çekinmişimdir. Çünkü bu çarpıcı manşet tutkusu, insanları hedef tahtasına koyuyor.

Suya Yazılan kitabımla ilgili röportaja gelmişlerdi 5 gün önce. Ben bugün röportajdan sadece kendi dediklerimi ayıklayıp size sundum. Onların manşetlerini değil.

Bakın; Yurtdışına kaçan beyin göçüyle ilgili;
(kitapta böyle bir bölüm var)
Cümlem şöyle;
“Ben de bir dönem Türkiye’den kaçmayı düşündüm ama sonra doğru bildiklerimin mücadelesini vermek için kaldım”.
Sözcü’nün manşeti;
TÜRKİYE’DEN KAÇMAYI DÜŞÜNDÜM”.
Tipik bir cümleyi kesmece örneği..
Bu manşeti okuyan biri bana küfürü basar. 
Hiç kusura filan bakmasınlar, ben bir daha bu gazete ile hiç bir şekilde iletişimde olmayacağım. Okumayacağım da. 
İstemiyorum. Kusura bakmayın kardeşim. Hedef tahtasına koymaktır bu. Bir insanı toplum önünde yıpratmaktır.Özür mözür de dilemeyin. Sözcü gazetesinin bu hedef göstermesinde Akit’den ne farkı var ? 

Allah'tan ilave eki filan.
Sözcü bunu sıkça yaptı bana. Ve ben bir kaç kere çok sert şekilde uyardım.
Bir sanatçı, pandemi döneminde kitap çıkarıyor. Şu hale bak ya. Vahşi manşetler arasında kendi dediklerimizi de kitabımızı da arar olduk. 
Bu gazetecilik filan değil! 
Bu sizinki insanları hedef tahtasına koymak.Ayar çakmak!
Bu gazetede manşeti görüp bana Sİ..TR’i çeken herkes HAKLIDIR!
“STTR NEREYE GİDERSEN GİT” diyen herkes haklıdır!
O yüzden kardeşim ben de diyorum ki; sen git nereye gidersen! Defol! Defolun hayatımdan!!"
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