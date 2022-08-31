Samanyolu Haber /Eğitim / Sözleşmeli öğretmen atamaları 1 Eylül’de /31 Ağustos 2022 21:30

Sözleşmeli öğretmen atamaları 1 Eylül’de

Merakla beklenen atamalar konusunda bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, sözleşmeli öğretmen atamalarının 1 Eylül’de yapılacağını duyurduğu ifade edildi.

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Sözleşmeli öğretmen atamaları konusunda yeni bir gelişme yaşandığı aktarıldı.
Atamalar konusunda bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, sözleşmeli öğretmen atamalarının 1 Eylül’de yapılacağını duyurduğu ifade edildi.
 Evrensel'de yer alan habere göre CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, atama bekleyen öğretmenlerin taleplerini soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sözleşmeli öğretmen atamalarının 1 Eylül’de yapılacağını açıkladı.

Gürer, kendisine ulaşan bir öğretmen adayının 2021’den beri atama beklediğini aktarıp "Öğretmen adayı şubat ayında ek atama yapılacağı söylendiğini, yüksek puan almış ve sıralaması iyi olan biri olarak tekrar sınava hazırlanmadığını belirtiyor. 81 puana ve 592 sıralamaya sahip biri olarak ek atamada kesin atanacağını düşündüğünü, 15 bin kişilik atamada 804 kontenjan verilen PDR’ye 20 bin kişilik atamada 5 binin üzerinde açık varken 467 kontenjan verilmesi nedeniyle mağdur olduklarını ifade ediyor” diye konuştu.

Gürer, önergesinde, "220 net yaptığı halde atanamayan öğretmen adayı ve benzer durumda bulunanların mağduriyetlerinin giderilmesi için bir çalışma düşünülmekte midir” diye sordu.
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