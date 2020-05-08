Samanyolu Haber /Gündem / Sözleşmeli öğretmenler güvenlik soruşturmasına takıldı /08 Mayıs 2020 09:11

Sözleşmeli öğretmenler güvenlik soruşturmasına takıldı

Sözleşmeli öğretmenler, kazandıkları haklarından faydalanamıyor!

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Sözleşmeli öğretmenler, 2020 yaz tatili döneminde il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği hakkını kazanmalarına rağmen güvenlik soruşturması başta olmak üzere çeşitli nedenlerle fiilen göreve başlatılma tarihleri uzun bir zaman aldığından bu haklarını kullanamıyor.

Güvenlik soruşturması nedeniyle görevlerine geç başlatılan sözleşmeli öğretmenler, mağduriyet yaşıyor. 2016 ve 2017 yılı yaz dönemlerinde ataması yapılan ancak güvenlik soruşturması nedeniyle fiili göreve başlama tarihleri eğitim-öğretimin başlamasından sonraya sarkan sözleşmeli öğretmenler, 2020 yılı yaz tatili dönemi mazerete bağlı yer değişikliği hakkından yararlanamıyor. 

HAK KAZANMALARINA RAĞMEN FAYDALANAMIYOR
Millî Eğitim Bakanlığı’nın ‘Öğretmen Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği’nde isteğe bağlı yer değişikliği başvurusunda bulunabilmek için ‘görev yaptığı yerde üç hizmet yılını tamamlamış olma’ şartı gerekiyor. Hizmet yılı başlangıç tarihi olarak 30 Eylül tarihinin esas alındığı ‘Öğretmen Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği’nden 2016 ve 2017 yaz dönemlerinde ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler yararlanamıyor. 2020 yaz tatili döneminde il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği hakkından istifade edebilme haklarına sahip olabilecek durumda olan 2016 yılında atanan sözleşmeli öğretmenler, güvenlik soruşturması başta olmak üzere çeşitli nedenlerle fiilen göreve başlatılma tarihleri uzun bir zaman aldığından bu haklarını kullanamıyor. Aynı şekilde 2017 yılı Temmuz ayında atanan sözleşmeli öğretmenler de bu yıl itibarıyla kadroya geçiş işlemleri tamamlanacak olmasına rağmen aynı gerekçelerle 2020 yılı yaz tatili dönemi mazerete bağlı yer değişikliği hakkından faydalanamayacak.
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