Samanyolu Haber /Politika / Sözünü ettikleri hukuk reformu bu galiba /03 Aralık 2020 14:17

Sözünü ettikleri hukuk reformu bu galiba

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarının akabinde Habertürk TV'ye beş program durdurma ve para cezası verilmesine dair, "Sözünü ettikleri hukuk reformu bu galiba." dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu , "Medyanın özgür olması lazım. Yandaş medya diye bir kavramın olmaması lâzım. Ahlaki olarak da demokratik olarak da bu tür kavramlardan Türkiye'nin kurtulması lazım. Sözünü ettikleri hukuk reformu bu galiba. Yasaları beğenmedikleri medya organları üzerinde acımasızca uygulamak, söylemek istedikleri hukuk reformu bu galiba. Türkiye'yi biraz daha geriye götürmek..." dedi. 

TANK-PALET FABRİKASI'NI KATAR ORDUSUNA PEŞKEŞ ÇEKTİLER

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, görüşmenin akabinde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. 

"Katar ordusuna Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en önemli fabrikasının 0 bedelle verilmesini asla kabul edemeyiz." diyen Kılıçdaroğlu, "Arkasında kim olursa olsun, kimi arkalarına alırlarsa alsınlar, Tank-Palet Fabrikası'nın Katar ordusuna peşkeş çekilmesi Türkiye Cumhuriyeti devleti ve ordusuna ihanettir. 1 dolar almadılar... Bunu gündeme getirmemizden rahatsız oluyorlar." ifadelerini kullandı. 

HERKES BİR KİŞİYE BAĞLI, ONA ULAŞAMAZSAN...

Kılıçdaroğlu, "Şu soruya hâlâ cevap alamadım. Doğu Akdeniz'de gemimizde arama yapılırken 5 saat Türkiye Cumhuriyeti'nden haber yok. Niçin ulaşamadılar? 4 saatte ulaşamadılar. Arama yapacağız diye Roma Büyükelçisini arıyorlar. Neden çünkü herkes bir kişiye bağlı ona ulaşamazsan hiçbir şey yapamıyorsun." dedi. 

BAŞARIR: CUMHURİYET TARİHİNDE İLK DEFA DEVLETİN ORDUSU SATILMIŞ

Habertürk TV’de yayımlanan Eren Eğilmez’in sunduğu "Gerçek Fikri Ne?" isimli programa katılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Tank-Palet'in Katar'a satılmasını, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış." sözleri yorumlamıştı. 

Bunun üzerinde stüdyoda bulunan kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu Başarır’a itiraz etmişti. Daşdemir, “Hangi ordu satılmış?” diye sorarken, Ali Mahir Başarır, “Tank-Palet ordu değil mi?” diye cevap vermişti.
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