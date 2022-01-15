Samanyolu Haber /Gündem / SP Genel Başkanı Karamollaoğlu taburcu edildi /15 Ocak 2022 21:49

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu taburcu edildi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, koronavirüs tedavisi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi.

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Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, 4 Ocak'ta koronavirüse yakalandıktan 5 gün sonra tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldı. Tedavisi tamamlanan Karamollaoğlu, Taburcu edildi. Partiden yapılan açıklamada, "Genel başkanımız hastaneden taburcu oldular. İstirahat süreci bugün itibarıyla evde devam edecek" denildi.

Karamollaoğlu ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Öncelikle herkesi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Hakk'a bir kez daha hamdolsun, sağlık durumum oldukça iyi; bugün hastaneden taburcu oldum, birkaç gün daha evimde istirahatime devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
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