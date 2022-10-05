SP liderinden ekonomi eleştirisi: Durum vahim!

Rakamlarla Türkiye resmi çizen Karamollaoğlu, “Enflasyon yüzde 83,4’e çıktı. Dolar 8 lira 85 kuruştan 19 liraya dayandı. Mazotun litresi 7 liradan 24 liraya yükseldi. Dar ve orta gelirliler et ve süte ulaşamaz oldu. Açlık sınırı 7 bin 250 liraya çıktı. Tüm bunlardan daha vahim olan husus ise şudur; 20 yıldır iktidarda bulunanlar, bir de utanılması gereken bu ekonomik tablo ile övünmeye yelteniyorlar! Lütfen, bu ucube modelin önündeki ‘Türkiye’ ibaresini kaldırın. Türkiye, ne bu modeli ne de bu modelin mucitlerini hak ediyor!” ifadelerini kullandı.











Temel Karamollaoğlu’nun sıralı paylaşımları şöyle:





Türkiye Ekonomi Modeli” diye isimlendirdikleri ucube model ile güzel ülkemizin ekonomisi hangi noktaya getirildi, birlikte bakalım:

TÜİK’in açıkladığı son verilere göre yıllık enflasyon % 83,4’e ulaştı, bağımsız araştırma gruplarının ortaya koyduğu rakamlar ise çok daha vahim!

Tam bir yılda; 8 lira 85 kuruş olan doları, yaklaşık 19 liraya çıkardılar. 7 lira 30 kuruş olan mazotun bir litresini, 23-24 liralara çıkardılar. 152 lira olan 12 kg’lık mutfak tüpünün fiyatını, 316 liraya çıkardılar.

Ankara’da metreküpü 2 lira 32 kuruş olan doğalgazı, 2022 Eylül itibariyle 5 lira 69 kuruşa çıkardılar. Hep % 100’ün üzerinde bir artış var dikkat ederseniz… Et, süt, yağ, şeker, un gibi en temel ihtiyaçların bir kısmına dar ve orta gelirli vatandaşlarımız ulaşamaz oldu!

Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 7250 TL oldu, bu rakam asgari ücretin 1750 lira daha üzerinde! Yoksulluk sınırı asgari ücretin dört katını aştı ve 23 bin 600 liraya yükseldi…

Ülkenin bugünü değil, yarınları da borçlarla ve kamu özel işbirliği projeleri ile ipotek altına alındı. Ülkenin temerrüde düşme risk primini (CDS) tarihi seviyelere çıkardılar. Bu ucube modelle, dış ticaret açığı da her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Önümüzdeki bir yılda vadesi dolacak olan dış borç miktarı ise tam 182 milyar dolar! Her tarafı bereket fışkıran ülkede tarımı bitirdiler ve ülkemizi dışa bağımlı hale getirdiler. Yani ülkemizi hiç olmadığı kadar “kırılgan” ve dış ekonomik etkilere açık hale getirdiler.

Tüm bunlardan daha vahim olan husus ise şudur; 20 yıldır iktidarda bulunanlar, bir de utanılması gereken bu ekonomik tablo ile övünmeye yelteniyorlar! Lütfen, bu ucube modelin önündeki “Türkiye” ibaresini kaldırın. Türkiye, ne bu modeli ne de bu modelin mucitlerini hak ediyor!