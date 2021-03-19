SP liderinden önemli iddia: Bankadaki mevduatın yüzde onuna el koyabilirler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP hükûmetinin kuyumcuların 500 gram altını teminat olarak Halbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’na yatırmasına dönük yönetmelik taslağı hazırlamasını “acziyet göstergesi” diye nitelendirdi.





Hükûmetin bir sonraki safhada daha radikal kararlar alacağını iddia eden Karamollaoğlu, “Bundan sonraki adım bankada parası olanlara paranızın yüzde 10’na el koyacağız diyecekler.” dedi.





Bankalarda hâlihazırda 230 milyar doları döviz mevduatı olmak üzere 3,4 trilyon TL mevduat var.





HDP BİLEREK HEDEF TAHTASINA KONULDU





Karar TV’de Taha Akyol ve Elif Çakır’ın sorularını cevaplandıran Karamollaoğlu, AKP’nin milliyetçi oyları toparlayabilmek için Halkların Demokratik Partisi’ni (HDP) hedef tahtasına koyduğunu söyledi.





Karamollaoğlu, “Ben Anayasa Mahkemesi’nden kapatma kararı çıkacağı kanaatinde değilim. Bahçeli üst perdeden bir talepte bulununca Tayyip Bey de ‘hadi bakalım, yargı harekete geçsin’ demiş olabilir. Çok net bir şekilde bir milletvekili suç işlemişse dokunulmazlığı kaldırılabilir. İthamla falan olmaz bu işler. Bizim partimiz de 4 defa kapatıldı geçmişte.” dedi.





“PARADAN PARA KAZANMA EKONOMİNİN SIRTINDA YÜK”





AKP’nin faiz politikalarını eleştiren Karamollaoğlu, “Faiz bir sömürü aracıdır. Paradan para kazanma sistemidir. Ekonominin sırtında bir yüktür. Bu iktidarın faizle ilgili kuvvetli bir söylemi yok. Tayyip Bey geçmişte ‘faiz bir dünya gerçeğidir’ dedi. İslam Birliği’ni hiç ağzına almadı. Ekonomide kapitalist sistemi benimseyeceğini söyledi. Birçok fabrika satıldı.” ifadelerini kullandı.





Erdoğan’ın ittifak için Oğuzhan Asiltürk ile görüşmesine de değinen Karamollaoğlu şunları dile getirdi: “Tayyip Bey, Asiltürk’ü kendi menfaatleri için ziyaret etmiş olabilir. Erdoğan toplumda destek kaybettiği için yol arıyor. Bize de geliyor. Beni katı gördüğü için bana gelmemiş olabilir. AKP İstanbul İl Başkanlığı’na bizim bir arkadaşımızı getirmesi onun açışından zaaf, bizim açımızdan üzüntü vesilesidir.” ifadelerini kullandı.





“KUYUMCULARDAN ALTIN İSTEMEK ACZİYET GÖSTERGESİ”





Ticaret Bakanlığı kuyumculuk faaliyetlerine düzenleme getirmek üzere Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı hazırlamıştı.





Taslakta 500 gram altın teminatına kuyumcuların itirazı üzerine hükûmet geri adım attı. Olup bitene şaşırmadığını belirten Karamollaoğlu, “Bu hükûmetin düştüğü acziyetin bir göstergesi. Bu kuyumcuları batırmaya yönelik bir hareket.” dedi.