SP Milletvekili Doç.Dr. Necmettin Çalışkan: 'Adalet sarsıldığı zaman o ülke çöker!'

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KHK’lı TRT spikeri Sırrı Er’in YouTube kanalına konuk olan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan gündemi değerlendirdi. Türkiye’de KHK’larla birlikte başlayan hukuksuzlukları anlatan Çalışkan, “Adalet mülkün temelidir. Bugün yaşadıklarımız adaletin hakim olmayışındandır. Adalet sarsıldığı zaman o ülke çöker. Yaşadıklarımız adaletin yok edilmesinin neticesidir. KHK ile başlayan yargısız infazların, anormal sürecin etkilerini görüyoruz. Bugün sınır kapıları açılsa nüfusun yüzde 70’inden fazlasının bir hafta içinde ülkeyi terk edeceğini, en güvensiz kurumun başta adalet olduğunu sonrasında ise din kisvesi altında toplumu kandıranların geldiğini görüyoruz.” diye konuştu.