Samanyolu Haber /Gündem / SP’yi bölme planı tutmadı, Karamollaoğlu tek aday /23 Ekim 2022 13:00

SP’yi bölme planı tutmadı, Karamollaoğlu tek aday

Millet İttifakı içinde sıkıntı oluşturmak için SP’nin kongresinde birden fazla aday çıkarma girişimi sonuçsuz kaldı. 30 Ekim’deki kongrede Temel Karamollaoğlu, Yüksek İstişare Kurulu’nun ‘ittifak’ kararıyla aday gösterildi. “Milletin İktidarında Saadet Var” sloganı belirleyen SP Lideri Karamollaoğlu, sosyal medya hesaplarında askılı pantolon olan yeni fotoğrafını paylaştı.

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Altı masanın ortaklarından Saadet Partisi, 30 Ekim'de 8. Olağan Kongresine gerçekleştirecek. SP'nin, Millet İttifakından ayrılmasını isteyen SP içinden ve dışından bazı isimler, Temel Karamollaoğlu'na rakip çıkarmak istediler. Ancak aday adayı olarak ortaya çıkan kişiler ‘geri adım' attılar. Karamollaoğlu, ‘ittifak' adayı olarak kongreye girecek.

MASADAN AYIRMAK İÇİN
Sözcü'nün haberine göre SP'nin 6'lı masa içindeki durumunu sorgulayan partililer ile masadan ayrılmasını isteyen iktidar partisi çevreleri Karamollaoğlu'nu zayıflatma girişiminde bulundu. Kongreye “Kararlıyız”, “Milletin İktidarında Saadet Var” sloganı ile giden SP Liderine karşı 3 farklı koldan aday adayı çıkarma girişimi yaşandı.

İLK ADAY GERİ ÇEKİLDİ
Milli Görüş çizgisinde ‘özgül' ağırlığı olan Prof. Mete Gündoğan, iki hafta önce genel başkan aday olduğunu açıkladı. Daha önce 3 defa partiden istifa eden Gündoğan'ın adaylığıyla ilgili hukuki tartışma vardı. Gündoğan, “Bazı konularda farklı fikirlerimiz olsa da rahatsızlığa ve yanlış anlamaya fırsat vermemek, iç çekişmelere örselettirmemek için genel başkan adayı olma kararımı geri çekiyorum” diyerek vazgeçtiğini açıkladı. Gündoğan'ın kongrede parti yönetimine girmesi bekleniyor.

‘HAYMANA İTTİFAKI' DA BIRAKTI
Partinin arka bahçesi olan kurumlardan Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü'nün organize ettiği Haymana Mutabakatı ekibi aday çıkarmak için 2 gün Haymana'da toplantı yaptılar. 46 kişiden oluşan ekip, SP'yi 6'lı masadan kaldırmayı hedefliyordu. Ekip adına Hasan Yaşar, “Yıllardır tüm bölünme ve engellemelere karşı vefakar, cefakar ve sadık teşkilat mensubu kardeşlerimizi üzmemek için kongrede genel başkan adayı ve farklı bir GİK listesi çıkarmayacağız” açıklaması yaparak farklı aday fikrinden vazgeçtiklerini açıkladı.

‘İSTANBUL EKİBİ' BEKLEMEDE
İki ayrı grup geri adım atarken gözler ‘İstanbul ekibine' çevrildi. Eski İl Başkanı Abdullah Sevim ve Selman Esmerer'in başını çektiği bu grup, delege desteği arayışında ve farklı bir GİK listesi hazırlığı yürütüyor.

YENİ İMAJ, İTTİFAK ADAYI
Erbakan'ın ölümünden sonra Yüksek İstişare Kurulu başkanlığını hep farklı isimler yapmıştı. Ancak Karamollaoğlu, genel başkanlığın yanı sıra YİK Başkanlığını da üstlendi. YİK, kongrede Karamollaoğlu'nun ‘ittifakla' tek aday olmasını kararlaştırdı. SP Lideri de, kongre öncesinde ‘askılı pantolonlu' fotoğrafıyla yeni bir imaj ortaya koydu. Özellikle gençlere hitap eden bu fotoğraf, parti tabanında destek buldu.
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