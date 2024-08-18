SpaceX, 116 uyduyu aynı anda fırlattı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli SpaceX firmasına ait bir Falcon 9 roketi, Cuma sabahı Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatıldı.



Roket, dokuz farklı şirkete ait 116 adet uyduyu taşıyarak "destansı" bir yolculuğa başladı. SpaceX'in yolculuğa dair detayları daha sonra kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.



Uzaya gönderilen yükler arasında Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Arktik Hava Durumu uydusu, İngiltere merkezli Surrey Satellites'in Tyche'si, Japonya merkezli iQPS'nin QPS-SAR NO.8 uydusu ve ABD'den Planet Labs'in Tanager-1'i var.



"Transporter 11" olarak kayıtlara geçen yolculuk, bu yıl SpaceX'in 80'inci seferi olma özelliğini taşıyor. Rokette yer alan uyduların yüzde 70'inden daha fazlası Starlink iletişim ağı ile uyumlu.



Diğer taraftan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) çarşamba günü yaptığı bir açıklamada, 5 Haziran'dan beri uzayda olan iki astronot Butch Wilmore ve Suni Williams'ın dönüş yolculuğuna ilişkin son kararım ağustos ayının ortasında alınacağı belirtilmişti. NASA, hala karar aşamasında olduklarını duyurdu.



Wilmore ve Williams için, Dünya'ya dönüş yolculuğunda SpaceX'in bir sonraki seferi de ihtimaller arasında değerlendiriliyordu. İkilinin Şubat 2025'te Dünya'ya dönebileceği konuşuluyordu.



Starliner'ın ilk mürettebatı olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen astronotların bir hafta içerisinde geri dönmeleri bekleniyordu. Fakat 5 Haziran'dan bu yana uzaydalar.



Uzay mekiğindeki itici takımların arızalanması ve helyum sızıntılarının tespit edilmesinin ardından astronotların Dünya'ya dönüşü birçok kez ertelenmişti.



NASA yetkilileri, önümüzdeki hafta sonuna ya da bir sonraki hafta başına kadar bir karar almadan önce daha fazla veri üzerinde çalıştıklarını açıkladı. İticilerin yörüngeden iniş zamanı geldiğinde kapsülü doğru pozisyonda tutabilmek için çok önemli olduğu belirtildi.



NASA'nın Uzay Operasyonları Görev Şefi Ken Bowesox, "Starliner'ı eve getirmeden önce zamanımız var ve bunu akıllıca kullanmak istiyoruz." demişti.