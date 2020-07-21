Samanyolu Haber /Gündem / SpaceX Güney Kore'nin askeri uydusunu rekor süreyle uzaya taşıdı /21 Temmuz 2020 11:19

SpaceX Güney Kore'nin askeri uydusunu rekor süreyle uzaya taşıdı

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Güney Kore'ye ait özel bir askeri iletişim uydusunu uzaya fırlattı. Başarılı bir geri iniş yapan füze, 63 günlük rekor geri kullanım süresini 51 güne düşürdü.

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Daha önce Astronot Doug Hurley ve Bob Behnken'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na götüren Falcon 9 roketi, bu kez Güney Kore iletişim uydusu ANASIS-II'yi yörüngeye taşıdı.

Florida'dan yerel saatle 17: 30'da hareket eden ANASIS-II, yörüngeye girdi.

Uyduyu taşıyan roket, başarıyla yeniden iniş yaptı.

SpaceX'in ticari hedeflerinden biri olan aynı roketi yeniden kullanmak için en hızlı geri dönüş süresinde de yeni bir rekor kırıldı.

Şubat ayında Starlink'in 63 günlük rekor yeniden kullanım süresi kırıldı ve Falcon 9 roketi, 51 gün sonra yeniden kullanıldı.
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