SpaceX uzaya yüzlerce uydu fırlatıyor: Hedef 'kabloyu' bitirmek

Starlink misyonu olarak adlandırılan proje kapsamında daha önce 7 roket fırlatılmıştı. ABD'nin Florida eyaletinden yerel saatle çarşamba akşamı saat 21.25'te yapılacak fırlatma başarılı olursa SpaceX, yörüngeye toplam yaklaşık 480 uydu yerleştirmiş olacak.







Euronews'te yer alan habere göre uyduların uzaya ulaştırılmasını, hafta sonu yapılan insanlı uçuşta da kullanılan Falcon 9 tipi fırlatma aracı sağlayacak. Bu misyonda kullanılacak olan Falcon 9, daha önce 4 ayrı fırlatmada yer almıştı.





Roketin fırlatılma anı sosyal medya üzerinden canlı olarak paylaşılacak.





SpaceX, fiberoptik kablo ve baz istasyonu olmaksızın uydu üzerinden internete girme imkanı sağlayacak Starlink projesi için uzaya toplam 12 bin adet uydu fırlatmayı amaçlıyor. Firma böylece internet erişiminin olmadığı çöl, okyanus gibi dünya coğrafyasındaki en ücra köşelerde bile en az 1 Gbps'ye varan hızda sanal aleme bağlantı imkanı sunmayı hedefliyor.

